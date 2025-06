Apple è pronta a svelare il futuro dei suoi sistemi operativi alla WWDC 2025 e, come ogni anno, l’attenzione è massima. Ma quest’anno c’è una novità: è possibile seguire la diretta ufficiale in lingua italiana con il commento di Lorenzo Perucci, creator tech e fondatore di LP Productions.

Dove seguire la diretta

La diretta è iniziata e sarà visibile in due modalità:

•Su YouTube: tramite il canale ufficiale Lorenzo Perucci, con commento tecnico, analisi e confronto in tempo reale.

•Su lorenzoperucci.com/live: la pagina ufficiale ospita il doppio streaming sincronizzato, con la diretta originale Apple e il commento live in italiano. Una soluzione ideale per chi non vuole perdere nulla.

Cosa aspettarsi

Apple dovrebbe presentare iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, tvOS 26, watchOS 26 e macOS 26. In particolare, i riflettori sono puntati sulla nuova interfaccia “Liquid Glass” di iOS e sull’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale nei dispositivi.

