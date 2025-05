Silverstone non tradisce mai. Il settimo round del Mondiale MotoGP 2025 si è aperto con un venerdì intenso e carico di spunti tecnici, dove a emergere è stato un brillante Alex Marquez, capace di mettere la sua Ducati Gresini davanti a tutti nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Regno Unito.

La sessione si è svolta in modo piuttosto lineare, priva di scossoni o incidenti clamorosi. I piloti hanno approfittato delle condizioni favorevoli per testare aggiornamenti e valutare il comportamento delle gomme in vista delle qualifiche e della gara. Nella parte finale, come da copione, si è entrati in modalità time attack per conquistare l'accesso diretto alla Q2, riservato ai migliori dieci tempi.

Alex Marquez ha chiuso al comando con un crono che lo ha visto precedere di 47 millesimi un sorprendente Fabio Quartararo, ormai stabilmente competitivo con la Yamaha M1, che continua a far vedere progressi concreti.

Al terzo posto troviamo un ritrovato Jack Miller sulla Aprilia Trackhouse, staccato di 347 millesimi. Più indietro del previsto Marc Marquez, solo quarto con la Ducati ufficiale, a 360 millesimi dal fratello. Una scivolata nelle prime fasi della FP2 ha rovinato i piani del leader del mondiale, apparso meno incisivo del solito, anche se è difficile pensare che abbia mostrato tutte le carte.

Quinto tempo per Marco Bezzecchi (Aprilia), a 372 millesimi, confermando l'ottimo feeling della moto di Noale con il tracciato britannico. Seguono Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) e Francesco Bagnaia, rispettivamente a 404 e 408 millesimi. Per Pecco, come spesso accade il venerdì, ancora qualche problema in frenata e ingresso curva, ma nulla che non si possa sistemare in vista della Q2.

Chiudono la top ten Johann Zarco (LCR Honda), Alex Rins (Yamaha) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), tutti in una manciata di decimi dalla vetta. Chi invece è rimasto fuori seppur per poco è Pedro Acosta (Red Bull KTM), beffato per soli 44 millesimi, e costretto a qualificarsi passando dalla Q1.

Male Franco Morbidelli, 15° a 808 millesimi. Ancora peggio Luca Marini (16°) ed Enea Bastianini, addirittura 18° e in piena crisi con la sua KTM Tech3, distante 1,375 secondi dal tempo di Alex Marquez.

Sabato, le qualifiche della MotoGP inizieranno a partire dalle 12:50, mentre la gara Sprint prenderà il via alle 17:00.





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1925960705347354946/photo/1