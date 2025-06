Marc Marquez continua a dominare la stagione MotoGP 2025. Nella gara Sprint del Gran Premio d'Italia, sul circuito del Mugello, il pilota del team Ducati ha dimostrato ancora una volta perché è di nuovo il pilota da battere: partito dalla pole, ha gestito una partenza complicata e ha poi recuperato con la solita lucidità e aggressività che lo contraddistinguono, tagliando il traguardo da vincitore e consolidando la leadership in classifica.

Sembrava tutto sotto controllo per Marquez, ma prima del via ha dovuto fare una regolazione alla moto e dopo lo spegnimento dei semafori era settimo in curva 1. Poche centinaia di metri dopo, però, lo ritroviamo già terzo. Un sorpasso chirurgico dopo l'altro e in un paio di curve si ritrova dietro solo a Pecco Bagnaia, il compagno di squadra, e a suo fratello Alex (Gresini Racing).

Il primo giro è da bollettino di guerra. In curva 1, contatto tra Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco e Brad Binder: il francese e il sudafricano finiscono per terra. Poco dopo, stessa sorte per Pedro Acosta, ancora una volta vittima di un weekend difficile. La gara si fa subito selettiva, e il gruppo si sgrana rapidamente.

Intesta, Marc non ci sta a fare da spettatore e si mangia prima Bagnaia e poi Alex. Passa al comando e impone il suo ritmo. Bagnaia prova a resistere, ma è Alex Marquez a tener botta, restando in seconda posizione e distanziando il vicecampione del mondo. Pecco deve poi guardarsi le spalle da un Viñales in rimonta con la KTM Tech3, mentre più indietro si accende la lotta tra Quartararo e le VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli, con Bezzecchi a completare la bagarre.

elle tornate finali, Alex Marquez si scrolla di dosso Bagnaia e blinda un secondo posto importante per lui e per il team. Bagnaia invece è costretto a difendersi fino all'ultimo giro dalla pressione costante di Viñales, che chiude comunque in quarta posizione. Ottimo quinto Di Giannantonio, davanti a Bezzecchi e Morbidelli. A punti anche Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e un opaco Fabio Quartararo, solo decimo.

245, adesso, i punti in classifica per Marc Marquez, a + 35 sul fratello Alex e a +98 su Bagnaia.

La Sprint ha offerto spettacolo, ma il clou arriva domenica alle 14:00 con la gara lunga del Gran Premio d'Italia al Mugello. Marc Marquez partirà da favorito, ma il duello tra i fratelli Marquez, Bagnaia e il resto del gruppo promette scintille.