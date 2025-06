Marc Marquez continua a martellare senza pietà e si prende anche il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d'Aragon 2025. Sul MotorLand, l'otto volte campione del mondo ha ribadito la sua superiorità già emersa in FP1, chiudendo la giornata in vetta con un impressionante 1:46.397, senza nemmeno sfruttare un secondo treno di gomme soft. In parole povere: non solo è stato il più veloce, ma lo ha fatto con margine e senza forzare.

Il catalano del team ufficiale Ducati ha dimostrato di avere un ritmo gara nettamente superiore alla concorrenza e una confidenza in sella che non si vedeva da anni. Dietro di lui, a 204 millesimi, il fratello Alex Marquez – ormai una certezza con la GP24 del team Gresini – a conferma che la Ducati, quest'anno, parla spagnolo più che mai.

Terzo tempo condiviso per Maverick Viñales (KTM) e Joan Mir (Honda), staccati di oltre mezzo secondo. Un distacco importante che racconta meglio di qualunque altra cifra quanto Marc stia facendo un campionato a parte. In top five anche Pedro Acosta (KTM), quinto, a suggellare un dominio iberico totale: i primi cinque sono tutti spagnoli.

Sesto Johann Zarco (Honda), davanti a Brad Binder (KTM), con la top 10 completata da Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati) e Franco Morbidelli (VR46). Proprio Bagnaia, campione in carica, continua a fare fatica e paga ancora un T2 disastroso: se non cambia passo tra sabato e domenica, il podio resterà un miraggio.

Marco Bezzecchi è undicesimo, primo degli esclusi dal Q2 per appena 9 millesimi. Dietro di lui Fabio Di Giannantonio (12°), Enea Bastianini (13°) e Lorenzo Savadori (19°), tutti destinati a giocarsi il passaggio nella trappola del Q1.

Ducati vola, Marc Marquez detta legge e gli spagnoli fanno il bello e il cattivo tempo. Per gli altri, il weekend si annuncia in salita.