Marc Marquez è tornato a fare il Marquez. Ad Aragon, nel Gran Premio GoPro, il 32enne spagnolo ha confezionato un weekend perfetto: primo in tutte le sessioni, dalla prima prova libera fino alla bandiera a scacchi della gara domenicale, passando per pole position e vittoria nella gara Sprint. Un'impresa che non si vedeva in MotoGP dal 2015, quando – ironia della sorte – fu lo stesso Marquez a realizzarla al Sachsenring, ancora in sella alla Honda.

Stavolta, però, lo scenario è il MotorLand di Aragon, pista dove lo spagnolo era già andato vicino all'impresa lo scorso anno. Quest'anno, partito dalla pole, Marc ha subito imposto il suo ritmo, scavando un solco tra sé e gli inseguitori già tra il settimo e il nono giro, inanellando tre giri veloci consecutivi e limando il tempo ancora al terz'ultimo passaggio.

Insieme a lui sul podio, il fratello Alex, secondo con la GP24 del team Gresini. Alle sue spalle Francesco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati ufficiale. Per il vicecampione in carica si tratta di un risultato importante dopo due weekend deludenti in Francia e Regno Unito. Seppur ancora in difficoltà con la GP25, Pecco guarda ora con fiducia al prossimo appuntamento tra due settimane sulla pista del Mugello, teatro delle sue vittorie negli ultimi due anni.

In gara, Bagnaia ha dovuto guadagnarsi il podio battagliando con tenacia contro Pedro Acosta, unico in pista a montare una gomma anteriore dura. L'italiano ha avuto la meglio sul giovane talento KTM, ma non è riuscito a chiudere il gap con Alex Marquez, terminando terzo con due secondi di ritardo da Marc.

Pedro Acosta, comunque, chiude quarto in solitaria, dimostrando ancora una volta di essere un osso duro. Più infuocata la lotta per il quinto posto, con Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer a darsi battaglia fino all'ultima curva. Contatto, sorpassi al limite e manovre aggressive hanno caratterizzato la sfida tra i due. Alla fine è stato Morbidelli a spuntarla, in sella alla sua GP24 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Ottimo recupero di Marco Bezzecchi, che con l'Aprilia Racing risale dalla ventesima all'ottava posizione, replicando la prestazione già vista nella Sprint. Davanti a lui chiude settimo Joan Mir, mentre completano la top ten Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. Alex Rins, undicesimo, è il miglior pilota Yamaha in gara.

Non sono mancati i colpi di scena: fuori dai giochi Brad Binder, che occupava la quinta posizione, e Maverick Vinales, scivolato nel finale mentre cercava di superare Mir. Giornata nera anche per Fabio Quartararo e Johann Zarco, il quale veniva da due podi consecutivi ma è finito KO.

Con questa vittoria, Marc Marquez allunga in classifica generale: +32 su Alex, mentre Bagnaia accusa un ritardo di 93 punti. Un gap pesante, ma non incolmabile, specie considerando che il prossimo appuntamento con il Gp d'Italia, dove il torinese ha sempre brillato.