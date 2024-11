"Come potete immaginare per me è una giornata molto speciale, diventare un pilota titolare in Formula 1 è qualcosa che accade una volta nella vita, mi sto godendo il momento. ...

Essendo giovane, vuoi sempre cercare di arrivare in F1 il prima possibile e ho sempre creduto che un giorno sarebbe potuta arrivare l’occasione giusta. Quando ho parlato con Mattia Binotto per la prima volta si è discusso guardando il lungo periodo e non solo il prossimo anno, tutto molto chiaro e semplice. ...

All’inizio di questa stagione le cose non sono andate proprio bene. Dentro di me avevo messo in conto la possibilità di poter ripetere il campionato Formula 2. Poi ho cominciato a vincere gare e salire sul podio in tutti gli eventi, e da quel momento sono cominciate a girare le voci in merito ad un mio possibile salto in F1. Sono rimasto al mio posto, ho sempre continuato a migliorare di volta in volta perché questo genere di situazioni alla fine ti caricano un bel po’. ...

Abbiamo sempre scherzato su questa cosa, così come sul fatto che prima che io nascessi lui correva già F1! Ma nonostante tutto eccoci oggi qui insieme, spero che passeremo dei bei momenti. Fernando è stato di grande aiuto in questo mio percorso, mi ha insegnato molto sia lui che i suoi collaboratori" [Fernando Alonso è socio di A14 Management che gestisce il pilota].





Queste sono state le prime dichiarazioni, ieri, rilasciate dal brasiliano Gabriel Bortoleto dopo che è arrivata l'ufficialità si una notizia che in molti avevano già dato come acquisita: dal 2025 sarà il pilota ufficiale del team Sauber che dal 2026 diventerà Audi. Ad affiancarlo sarà Nico Hulkenberg, mentre ai due attuali piloti Guanyu Zhou e Valtteri Bottas la scuderia svizzera ha dato il benservito.

Gabriel Bortoleto è nato a San Paolo il 14 ottobre 2004 e proviene dal McLaren Young Driver Programme. Dopo aver vinto il campionato di Formula 3 nel 2023, a due gare dal termine, in questa stagione, è in testa al campionato di Formula 2.







Crediti immagine: x.com/F1/status/1854088681532825917/photo/1