Oscar Piastri ha messo il sigillo su un weekend perfetto nel Gran Premio di Spagna, conquistando la vittoria con autorità davanti al compagno di squadra Lando Norris in una doppietta McLaren che lascia il segno. Una gara piena di colpi di scena, strategia, incidenti e polemiche, culminata in un finale infuocato che ha visto Max Verstappen coinvolto in una collisione con George Russell e penalizzato, mentre Charles Leclerc ha regalato alla Ferrari un podio importante.

Scattato dalla pole, Piastri ha preso subito il comando e imposto il ritmo, resistendo agli attacchi iniziali di Verstappen, che aveva avuto uno spunto migliore di Norris alla prima curva. Dopo che tutti i piloti di testa avevano effettuato il primo pit stop, l'olandese della Red Bull era riuscito a portarsi momentaneamente al comando, ma un'anticipata seconda sosta lo ha costretto a cedere nuovamente la testa della corsa all'australiano della scuderia papaya.

La possibilità - ma si può parlare quasi di certezza - disegnata da Red Bull di una strategia su tre pit stop rendeva incerta la parte finale della gara, poiché con gomme più fresche il pilota olandese avrebbe potuto mettere pressione alle due McLaren. Ma ogni strategia è stata accantonata, a pochi giri dalla fine, dopo che la Safety Car è dovuta entrare in pista per il ritiro della Mercedes di Kimi Antonelli, ferma per un guasto meccanico.

Alla ripartenza, Piastri e Norris si sono involati, lasciando gli altri a lottare per le posizioni di rincalzo. Leclerc ha colto l'occasione per passare Verstappen e prendersi il terzo posto. Ma è stato il duello tra Verstappen e Russell a catalizzare l'attenzione: due contatti ravvicinati, una manovra al limite e infine una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese, che ha compromesso definitivamente la sua gara. Per Red Bull, un colpo pesante in ottica campionato.

Dietro al podio, Russell ha chiuso quarto davanti a un sorprendente Nico Hulkenberg, che ha firmato una delle migliori prestazioni dell'anno portando la Kick Sauber dal 15° al 5° posto, superando la Ferrari di Hamilton, sesto, all'ultimo giro. Dietro il ferrarista, le monoposto di Isack Hadjar (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin), nono e finalmente a punti in questa stagione. Verstappen – a seguito della penalità ricevuta – si è dovuto accontentare della decima piazza... dopo aver messo una sicura ipoteca su uno dei tre gradini del podio a dieci giri dal termine .

Fuori dalla zona punti, Liam Lawson (Racing Bulls) ha chiuso undicesimo, davanti a Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e a uno spento Yuki Tsunoda. Carlos Sainz ha vissuto un incubo nella gara di casa, terminando 14° con una Williams in evidente difficoltà, davanti a Franco Colapinto per l'Alpine. Le Haas di Ocon e Bearman hanno chiuso 16ª e 17ª, mentre Antonelli e Albon si sono ritirati. Da segnalare anche il forfait di Lance Stroll, che non ha preso il via a causa di problemi fisici al polso.

Con questa vittoria, la quinta stagionale, Piastri consolida la leadership iridata e si candida come pilota da battere per questa stagione: 186 i punti per l'australiano, 10 in più rispetto a Norris, mentre Verstappen è terzo a -49.

Prossimo gara di Formula 1 tra due settimane sul circuito Gilles-Villeneuve di Montreal per il Gran Premio del Canada.







Crediti immagine: x.com/F1/status/1929203283664457904/photo/2