Così la scuderia Ferrari ha riassunto la prova delle sue vetture sul circuito del Montmeló.

La gara ha preso il via con uno scatto perfetto da parte di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, capaci entrambi di sbarazzarsi delle Mercedes e portarsi in quarta e quinta posizione alle spalle delle McLaren e del solito Max Verstappen. Fin dai primi giri è stato evidente che i due stavano seguendo strategie diverse: al giro 10, Leclerc e Hamilton si sono scambiati le posizioni in modo ordinato, segno di una gestione lucida e collaborativa, soprattutto considerando il contesto tattico.

Il primo stint è filato via liscio, con Hamilton che ha effettuato la sua prima sosta al giro 16 per passare da Soft a Medium, seguito da Leclerc un giro più tardi. Nessuno scossone significativo nelle posizioni in questa fase. Il secondo pit stop ha però segnato un punto chiave: al giro 40, Charles ha montato la seconda gomma Medium risparmiata con intelligenza nel sabato, mentre Hamilton, destinato a chiudere su mescola Soft, ha allungato il suo stint fino al giro 46.

A quel punto, a 15 tornate dal termine, Leclerc era saldamente in quarta posizione con margine su Russell. Hamilton, in sesta, mostrava un buon passo gara e si stava avvicinando minacciosamente al connazionale. Ma tutto è cambiato al giro 54, quando lo stop improvviso di Andrea Kimi Antonelli ha causato l'ingresso della Safety Car. Tutti i piloti nella top ten sono rientrati ai box per montare Soft fresche, tranne Verstappen, che aveva già effettuato tre soste ed è stato costretto a montare delle Hard.

Alla ripartenza, con appena sei giri rimanenti, Verstappen ha rischiato grosso uscendo malamente dall'ultima curva, dando a Leclerc l'occasione di affiancarlo e sverniciarlo ancor prima di curva 1. Charles è così salito in terza posizione, mentre Hamilton ha avuto più difficoltà a gestire la fase finale della gara, sotto pressione da parte di un aggressivo Nico Hulkenberg, che montava Soft nuove avendo risparmiato un treno in più in qualifica.

La bandiera a scacchi ha sancito il podio per Leclerc, un risultato solido ottenuto con intelligenza tattica e ottima gestione di gara. Hamilton è transitato settimo, ma la penalità inflitta a Verstappen per una collisione con Russell ha promosso l'inglese in sesta posizione.

Una gara movimentata, decisa nei dettagli e ancora una volta fortemente influenzata dalla gestione gomme e dagli episodi. Leclerc esce a testa alta con un podio meritato, mentre Hamilton conferma una buona forma nonostante la sfortuna nel momento cruciale.

Questi, invece, i commenti dei protagonisti.

Charles Leclerc: "Ieri avevamo deciso di sacrificare un po' la qualifica per avere una gara migliore oggi, ma non mi aspettavo di ritrovarmi sul podio e quindi sono molto contento. I primi due stint sono stati molto positivi, l'ultimo con le Medium invece è stato un po' più complicato. Poi però è arrivata la Safety Car che ci ha dato l'opportunità di montare di nuovo le Soft e ne abbiamo approfittato. C'è ancora tanto lavoro da fare e non siamo veloci quanto vorremmo. Ora torniamo a casa per resettare e tornare più forti nelle prossime gare".

Lewis Hamilton: "La gara di oggi è stata decisamente distante da quella che speravo di vivere. Ero fiducioso prima della corsa, dopo una buona qualifica e con la macchina che sembrava in crescita di prestazione. In gara invece il bilanciamento non è stato quello che volevo e ci è mancato il passo fin dall'inizio. Al momento non abbiamo una spiegazione, dovremo analizzare i dati e capire se c'è stato qualche tipo di problema. Complimenti a Charles che ha fatto un gran lavoro e si è meritato il podio".

Fred Vasseur: "È sempre bello salire sul podio e questo risultato, dopo quello di Monaco, conferma che siamo in un buon momento. Le ultime tre gare sono state solide e siamo risaliti al secondo posto nel campionato Costruttori, e questo è senza dubbio incoraggiante. La gara di oggi è stata piuttosto intensa. Come molte squadre, abbiamo faticato a comprendere chiaramente la differenza di prestazione tra le Medium e le Soft. Alla fine, il passo con le Soft è risultato probabilmente migliore, e questo ci ha aiutato con Charles nel finale. Ovviamente anche la Safety Car ci ha favorito, permettendoci di superare Verstappen, che era sulle Hard. La rimonta di Charles è stata buona e la strategia ha funzionato. Anche Lewis ha avuto un buon passo fino all'ultimo stint, dove ha accusato problemi di bilanciamento. Indagheremo, ma è stato comunque importante che sia riuscito a portare a casa dei punti. Dopo Miami abbiamo fatto progressi costanti, se escludiamo la qualifica di Imola. McLaren è ancora davanti, ma stiamo colmando il divario passo dopo passo. Dobbiamo continuare a migliorare e a dare battaglia là davanti".





