George Russell firma un weekend perfetto e vince il Gran Premio del Canada 2025, decima tappa del Mondiale di Formula 1.

Partito dalla pole position, l'inglese della Mercedes ha controllato la gara dal primo all'ultimo giro, conquistando il suo quarto successo in carriera e riportando la Mercedes sul gradino più alto del podio dopo Las Vegas 2024.

Russell non ha sbagliato nulla: partenza impeccabile, gestione perfetta del ritmo e degrado gomme sotto controllo nonostante i problemi cronici della W16 sul passo gara.

Max Verstappen ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Pur non approfittando fino in fondo della giornata no delle McLaren, l'olandese ha comunque portato a termine una gara concreta, senza mai riuscire però a impensierire il leader.

Il vero protagonista, però, è stato Kimi Antonelli. Il rookie bolognese ha stupito tutti con una prestazione da veterano: sorpasso da manuale su Oscar Piastri al via, grande ritmo e sangue freddo nei duelli con Verstappen e le McLaren. Il terzo posto finale non è solo il primo podio per lui, ma anche un risultato storico: a 18 anni, 9 mesi e 21 giorni diventa il terzo pilkota più giovane di sempre a salire sul podio in Formula 1, riportando un italiano nella top3 dopo 16 anni (Fisichella, Belgio 2009).

Per la McLaren il Canada è stato una batosta: Piastri chiude quarto limitando i danni, mentre Lando Norris ha gettato la sua gara alle ortiche a causa delle conseguenze di un tamponamento assurdo sul rettilineo nel tentativo di sorpasso sul compagno di squadra. Ritiro inevitabile. L'incidente ha costretto la direzione gara a far entrare la Safety car, dietro cui le vetture hanno tagliato il traguardo, poiché non c'è stato il tempo per far ripartire la corsa.

La Ferrari esce dal weekend con tanto amaro in bocca. Charles Leclerc chiude quinto, pagando caro la pessima qualifica, mentre Lewis Hamilton — ancora in rosso — porta la seconda Ferrari al sesto posto, per aver danneggiato il fondo della vettura dopo aver sfortunatamente investito una delle marmotte del parco.

Chiudono la zona punti: Fernando Alonso settimo con l'Aston Martin, Nico Hulkenberg ottavo con la Sauber, Esteban Ocon nono su Haas e Carlos Sainz sorprendentemente decimo con la Williams, nonostante la pessima qualifica.

Nel mondiale piloti Piastri conduce con 198 punti, seguito da Norris con 176, Verstappen con 155 e Russell con 136. Leclerc è quinto con 104 punti.

La Formula 1 torna in pista a fine mese in Austria sul Red Bull Ring di Spielberg.