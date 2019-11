Tante cadute, poche emozioni, molto imbarazzo per la superiorità del neo campione del mondo e della sua Honda... così si può riassumere l'ultima gara della stagione 2019 di MotoGP, a Valencia, che ha decretato il trionfo di Marc Marquez.

Al via, Quartararo (Petronas Yamaha) parte in testa e tenta la fuga. Marquez (Honda), è attardato, perde alcune posizioni, ma non demorde. Dopo alcuni giri "riacchiappa" il pilota francese, duella con lui per qualche secondo, lo supera e inizia la sua corsa solitaria che gli consentirà, seppure con un margine minimo di tranquillità intorno al secondo, di conquistare l'ennesima vittoria in questo 2019, facendo conquistare anche il titolo di campione del mondo alla HRC tra i team e alla Honda tra i costruttori.

A Fabio Quartararo è rimasta la soddisfazione della piazza d'onore e quella di una stagione che lo ha incoronato migliore matricola del 2019... per lui un debutto in MotoGP quasi insperato. Sul terzo gradino del podio di Valencia l'ottimo Jack Miller, il quinto della stagione per il pilota della Pramac.

Solo quarta la Ducati ufficiale di Dovizioso, mentre l'altro pilota della casa di Borgo Panigale, Petrucci, è caduto dopo 16 giri alla curva 6, letale anche per Zarco (LCH Honda) e per Iker Leucoma (KYM Yech 3), la cui moto ha investito e travolto il pilota francese che si stava dirigendo verso il muretto di protezione. Incidente terrificante, ma per fortuna, senza serie conseguenze a parte un po' di dolore che lo ha costretto a rivolgersi al centro medico per escludere l'eventualità fratture ad una gamba.

Sono stati ben 7, alla fine, a non aver completato la gara e tra questi anche Franco Morbidelli che, prima di cadere, stava disputando comunque un'ottima gara.

Nonostante la quinta posizione, Alex Rins (Suzuki) non è riuscito a colmare il divario su Vinales (Yamaha) a cui è andato il terzo gradino del podio nella classifica mondiale piloti.

Una gara senza sussulti quella di Valentino Rossi, finito ottavo a ben 22 secondi dal vincitore e a 14 secondi dal suo compagno di team.

Infine, solo terzultimo, Jorge Lorenzo (Honda), che oggi ha disputato il suo ultimo gran premio da pilota... a meno che dopo una stagione di pausa non ritrovi le motivazioni per scendere di nuovo in pista.

Con chi lo sostituirà, la Honda, per la prossima stagione? Secondo molte voci che circolano, con il fratello di Marquez, Alex, che quest'anno si è aggiudicato il mondiale di Moto2! Se il buongiorno si vede dal mattino, la prossima stagione di MotoGP potrebbe rischiare di finire per essere una lotta in famiglia.