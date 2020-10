Esce Mercoledì 14 Ottobre “Ripartire con te”, il nuovo singolo pop scritto dal cantautore salentino Stefano Scorrano. Il brano, distribuito da Believe, arrangiato, prodotto e mixato da Luca Tarantino e masterizzato da Alex Fazzi, racconta una tormentosa storia d’amore che, nonostante le difficoltà, sgomita e fa “a pugni” pur di essere vissuta.

Il ritornello si apre con sound crescente di batteria e synth, climax che rappresenta in pieno il sentimento combattuto e impetuoso cantato dal giovane cantautore. Raccontando la genesi della canzone, Stefano Scorrano dichiara “penso che fosse lì da un po' ed aspettava solo la notte giusta per venire fuori. Ricordo di essere rientrato a casa, dopo una serata trascorsa a chiacchierare per le vie di un centro storico, con un bisogno di tirar fuori tutti i pensieri non detti. Ho lasciato fosse la penna a darmi quella liberazione catartica che poi è diventata musica.” Ripartire con te è un singolo ricamato su un pop d’autore che manterrà un’identità artistica sui generis rispetto al suo futuro lavoro discografico, un album d’esordio che verrà prodotto da Carmine Tundo de La Municipàl per Discographia Clandestina.



In tenera età dimostra grande affinità per la musica e in particolare per il canto, esibendo le sue capacità, ancora acerbe, in diversi concorsi e spettacoli organizzati nella provincia leccese. All’inizio del 2012 inizia il suo percorso con il Vocalcoach Tony Frassanito (Dove c’è Musica) dove sperimenta diversi stili e generi musicali affinando la sua identità artistica e il suo timbro vocale.

Accresce il suo famelico cammino artistico prendendo parte a diversi concorsi e stage con la presenza di diversi professionisti nel mondo della musica tra i quali: Diego Calvetti (Bianca Atzei - Patty Pravo - Noemi - Direttore orchestra di Sanremo), Beppe Stanco (FreeBoys), Marco Vito (vocalcoach The Voice e Ti lascio una canzone), Marco Canigiula (Giada Agasucci) Piero e Massimo Calabrese (produttori e autori per Giorgia - Alex Baroni - Marco Mengoni), Marco De Iaco (Davide Mogavero), Nicco Verrienti (Autore per Antonello Venditti - Emma Marrone - Alessandra Amoroso - Francesco Renga), Gabriele Minelli (Produttore e A&R Manager Universal Music Italia); riscuotendo ottimi consensi e consigli.

Nel 2015 scrive il suo primo brano inedito “QUANTE SCUSE” (arrangiato successivamente da Carmine Tundo de “La Municipal”) che presenta nel corso di tutta l’estate in diversi stage e concorsi tra i quali: “Impronte Musicali” (Giuria di Marco Canigiula) “Festival di San Vito” (Giuria di Piero e Massimo Calabrese) e “Note d’ estate” (giuria di Marco De Iaco, Nicco Verrienti, Gabriele Minelli e accompagnato live dalla band “Bambini Latini”) classicandosi, in quest’ultimo, al 2° posto nella categoria inediti, con premio la pubblicazione del brano sugli store digitali e vincendo il premio “brano radiofonico” conferito da radio Skylab con successiva rotazione radiofonica dell’inedito, nella stessa radio.

Il 20 Marzo 2016 viene pubblicato il videoclip ufficiale del brano, sopra citato, realizzato da “Infinito Perfetto Studio”. Durante l’estate 2016 si presenta nuovamente in diversi concorsi con un nuovo brano, dal titolo “La soluzione”, con il quale, nell’edizione 2016 del concorso “Note d’estate” (giuria composta tra gli altri da Nicco Verrienti e Povia) e viene premiato con il “Premio Radiofonico SKYLAB”. Nel settembre 2017 prende parte al “Musicarium”, lezioni a numero chiuso, all’interno del polo delle arti e della cultura della “Fiera del Levante” di Bari organizzate in collaborazione con Puglia Sounds che gli hanno permesso di seguire le lezioni di Francesco Aiello e di Giuseppe Anastasi (Autore per Arisa, Michele Bravi, etc. e docente del CET Centro Europeo di Toscolano - scuola di Mogol).

Nello stesso mese, viene selezionato per partecipare al “Songwriting Camp” realizzato dalla Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Puglia Sounds e Sony ATV Music Publishing, avendo così la possibilità di prendere parte a 4 giorni formativi, accanto a produttori, autori e cantautori professionisti (tra gli altri, Zibba, Fabio Gargiulo, Colpesce, Dimartino, Piero Romitelli, Gianni Pollex, Davide Napoleone, Lele, Tony Maiello...)