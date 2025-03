Iniziano i preparativi per l'estate 2025 ed immancabilmente viene annunciato il singolo di Simone Barotti che stavolta si intitolerà "Come un Vampiro" ed avrà atmosfere R&B ed un videoclip che l'artista ci anticipa come "una bomba".

Ma non immaginatevi nulla di Horror. Il Vampiro, ci dice Simone, non è altro che una metafora per descrivere il fenomeno del GHOSTING e del narcisismo che spesso caratterizza alcune relazioni con tutti i danni emotivi che ne comporta. "i Vampiri energetici" continua l'artista "ci rubano l'energia, ci tengono in bilico tra le emozioni costringendoci a rimanere legati ad un rapporto dannoso approfittandosi delle debolezze che abbiamo fino a scomparire definitivamente o dando vita ad un gioco terribile di luci ed ombre da cui ricavano soddisfazione.

Ma di amore Simone ne ha parlato spesso nelle ultime produzioni. Da "Amore Tossico" a "Indivisibili" ci ha raccontato del suo punto di vista sulle varie sfaccettature di questo sentimento fondamentale giocando con gli stili musicali e regalandoci brani a cui moltissimi si sono legati profondamente.

Non ci resta allora che attendere la release del nuovo singolo seguendone gli sviluppi di cui sicuramente, come d'abitudine, ci renderà partecipe.

Appuntamento per fine Maggio 2025.