"Cero" è il nuovo singolo di Grezma, un brano malinconico ma potente allo stesso tempo, prodotto da Tommy Talamanca e disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Nadir Music (ditribuzione Believe Digital).

Cuba contamina un beat elettronico fresco e ballabile, dove il suadente canto latino-americano di GreZma ci racconta della consapevolezza di un amore che finisce, ma allo stesso tempo si rigenera nell'amore per la vita e nella voglia di lasciarsi il passato alle spalle.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=R_BNbvTNnsU

GreZma è il nome d'arte di Gretchen Gonzalez Munoz, nata a L'Avana, Cuba. La passione per la musica inizia all'età di 5 anni, grazie all'influenza della madre, cantante professionista che trasmette a Gretchen l'amore per la musica fin da piccola, così a soli 5 anni inizia a studiare pianoforte. Allo stesso tempo arrivò l'amore per la danza e dopo pochi anni Gretchen divenne insegnante d'arte presso la scuola d'arte dove aveva studiato da adolescente. Allo studio del pianoforte si affianca poi lo studio del canto, della chitarra e delle percussioni. L’artista ha collaborato per circa 6 anni come cantante solista con vari gruppi di musica tradizionale cubana, fino alla decisione di trasferirsi in Italia, dove ha iniziato la sua carriera musicale solista.

Social:

https://www.instagram.com/grezma_/

https://www.facebook.com/gretcchen

Il testo:

Cero (Zero)

Si tengo que esperar por tu lealtad.

Créeme amor que yo así no lo quiero.

El tiempo va corriendo a mi favor,

mis ganas de vibrar llegan a cero.

El cuento de las tardes grises no se te dio.

Tus penas y dolores no los provoque yo.

A veces confundimos amor con amistad.

No es bueno para nadie y no es inevitable.

Quiero aquí, quiero aquí, te tengo pero tu no estás aquí.

No se puede vivir.

Hoy no es mi día aléjate de mi.

Pasarán las horas, pasarán los días.

Ya nadie se detiene el mundo gira y gira.

Sucede siempre hasta en los calendarios.

No habrá ninguno para manejarnos.

Quiero aquí, quiero aquí. Te tengo pero tu no estás aquí.

No se puede vivir.

Hoy no es mi día, aléjate de mi.