Alvise Benazzato, in arte Zize, presenta il nuovo singolo dal titolo “Treno speciale”, un brano già disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Up Music Studio.





Cosa succede se un rapporto di coppia affronta delle difficoltà? Cosa accade a una storia d’amore che sembra essere arrivata all’ultimo capitolo, senza un lieto fine?

Treno speciale – spiega l’artista- cerca proprio di rispondere a queste domande, cerca di rispondere alla domanda “è giusto far finire tutto o me ne pentirò?”. Salendo su un “treno che una volta prendevamo in due”, rivivo il passato e immagino il futuro, un futuro, forse, sbagliato.

Zize, padovano classe 2003, al secolo Alvise Benazzato, cresce con una grande passione per la musica che lo porta a suonare vari strumenti quali batteria e chitarra. Durante gli anni del liceo si impegna come batterista in una band e in orchestre locali, cantando come seconda voce nel suo gruppo. Durante il covid, per noia, si avvicina al canto che non smetterà mai di coltivare, anzi, impegnandosi sempre più, arrivando a firmare nel 2023 un contratto con l’Up music per la pubblicazione del singolo “Occhi nuovi”. Singolo che lo porta a partecipare al festival di Castrocaro e a diversi contest, quali Sanremo Rock and Trend e Sanremo New Talent. Nel 2025 partecipa alle semifinali del Je so pazzo music festival. Nel febbraio 2025 esce con il singolo “Treno speciale”.





https://music.apple.com/it/artist/zize/1629018773

https://www.instagram.com/_zize__/

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2NA3hONaknj1gruuV43bo7