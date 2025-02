Dal 12 febbraio il brano è nel circuito radiofonico italiano.

Flavio Gennaro, giovane cantante siciliano di 21 anni, continua a sorprendere con la sua evoluzione artistica e la capacità di toccare profondamente il cuore di chi ascolta la sua musica. Il suo nuovo singolo, “Lei è così”, dal 12 febbraio nelle radio in promozione nazionale, rappresenta un passo importante nella sua carriera, affrontando temi delicati come la sofferenza interiore, la solitudine e la difficoltà di fidarsi e aprirsi agli altri. Il brano narra la storia di una ragazza segnata dalle ferite emotive accumulate nel tempo. Condizionata dal dolore e dagli addii che l’hanno resa diffidente, vive dietro una corazza che la protegge, ma la isola. Con frasi toccanti come “Nessuno le ha detto come si fa a restare”, la canzone esplora l’incapacità di gestire i propri sentimenti, mostrando come le esperienze passate possano influenzare profondamente il modo di relazionarsi. Questo singolo non si limita a raccontare una storia, ma diventa una riflessione universale sulla vulnerabilità umana.

Musicalmente, “Lei è così” si distingue per una melodia malinconica che accompagna un testo intenso e autentico. Il mix di emozioni, introspezione e sonorità pop rende il brano accessibile a un vasto pubblico, pur mantenendo una forte identità artistica.



Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/7t6OtYRwQ58WJmIpU54ZDm?si=db04246c8bbd46d5

Flavio ha iniziato a cantare giovanissimo, costruendo negli anni una solida esperienza nel mondo della musica. Dal debutto nel 2020 con “Se ci riproviamo”, fino ai recenti brani come “Lasciami sognare” e “Sguardi dispersi”, il cantante ha dimostrato una continua crescita personale e musicale. Con “Lei è così”, conferma la sua sensibilità artistica, unendo testi profondi a melodie che lasciano il segno, consolidandosi come una delle promesse più interessanti nel panorama musicale italiano.

Instagram: https://instagram.com/flavio_gennaro_/

YouTube: https://youtu.be/eP-Sl5ewKaM?si=Cw9pQbu2goagO8aW