“L’essenza” è il nuovo singolo di Michele Mazzilli (Up Music Studio), una ballad pop che parla di come, nonostante le difficoltà, la gioia di vivere non scompare mai davvero.

Vi capita mai di chiedervi se la felicità durerà o è solo un'illusione? -racconta l’artista- Sappiate che ogni giorno porta con se qualcosa di nuovo e positivo, come un fiore che sboccia. Non bisogna arrendersi quando arriva la tristezza, perché alla fine si può sempre ritrovare la forza di essere felici e di andare avanti. Con questo mio brano voglio ricordare di apprezzare le cose belle, di sorridere e di guardare il lato positivo della vita, anche nei momenti difficili. Mi trovo a riflettere su quanto ciò che sto vivendo durerà. Mi chiedo se questa felicità che provo rimarrà per sempre o se, prima o poi, se ne andrà. Però, ogni giorno vedo e vivo qualcosa che mi fa sperare e mi ricorda che la gioia di vivere è qualcosa che non svanisce davvero. Anche nei momenti difficili, credo che qualcosa di bello possa sempre riaccadere. Penso che, nonostante i miei difetti e quelli che ognuno di noi ha, il mondo abbia sempre un sorriso da darci e che la tristezza, quando arriva, non possa mai cancellare chi sono davvero. So che, anche quando mi sembra di crollare, c'è una forza dentro di me che mi farà rifiorire. Ogni giorno è una nuova possibilità, una nuova storia, e anche se commetto degli errori, indipendentemente dalla gravità che hanno, voglio comunque ricordarmi di sorridere. Oggi è un giorno speciale, diverso da tutti gli altri e voglio che rimanga così, senza che passi troppo in fretta. C'è un vento che spazza via i pensieri negativi e io voglio lasciarmi trasportare dalla sua leggerezza, guardando al futuro con speranza.

Michele Mazzilli ha 26 anni è di Roma ed è da sempre un amante della musica. È autodidatta e non predilige un genere musicale specifico, poiché la sua scelta varia in base al suo stato d'animo. Ama mettersi in gioco partecipando a contest di vari livelli, da quelli locali a quelli nazionali, in quanto questi momenti lo aiutano a crescere sia personalmente che professionalmente. Musicalmente versatile, spazia da artisti come Rino Gaetano, De André, De Gregori, Mannarino, Mengoni, Diodato, ai Queen, Led Zeppelin, Metallica, Guns N' Roses e molti altri. Quando canta, Michele prova un'intensa emozione e desidera trasmetterla a chi lo ascolta.

https://www.instagram.com/michele_mazzilli_/

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2pKWNVwYPgzBzUBTBFB4MO