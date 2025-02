Il brano distribuito da Virgin Music dall’8 febbraio nelle radio in promozione nazionale.

L’etichetta Boot Music Group, guidata da Nico Pentimone, distribuzione Virgin Music, presenta un brano capace di catturare emozione e riflessione. "Non ho un posto", di Split (nome d’arte di Daniele Carta), non è solo una canzone, ma un viaggio nei sentimenti di un amore perduto. La traccia si fa portatrice di un’esperienza intima e personale, capace di sfidare il passato e lasciare un’impronta indelebile nell’ascoltatore.



Split si distingue per il suo stile unico. Il suo approccio combina poesia e innovazione digitale, creando atmosfere sempre differenti e lontane dai canoni di un genere singolare. La sua musica non può essere incasellata: non è “musica di strada”, né mera celebrazione dell’amore, sebbene quest’ultimo venga spesso analizzato nelle sue mille sfumature. La vera anima delle sue creazioni è la riflessione sulla realtà che ci circonda. Ogni nota e ogni verso sono pensati per stimolare una connessione empatica, come uno specchio capace di riflettere sensazioni ed esperienze.

L’obiettivo dichiarato di Split è chiaro e ambizioso: diffondere la sua arte come uno strumento per toccare la società contemporanea, lasciando un messaggio potente attraverso la musica. Con alleati come Boot Music Group e la distribuzione di Virgin Music, la sua voce è pronta a risuonare ancora più forte, invitando chi ascolta a immergersi in un mondo di emozioni e intensità.



