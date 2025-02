La Sala Stampa della Santa Sede, lunedì, ha fornito un aggiornamento sulla salute del Papa per comunicare che nessun nuovo episodio di difficoltà respiratoria simile all'asma, nonostante una leggera riduzione del flusso e dei livelli di ossigeno.

In ogni caso, i risultati dei test sono migliorati. Inotre, la lieve insufficienza renale non è motivo di preoccupazione.

Papa Francesco ha ripreso il lavoro e, in serata, ha chiamato la parrocchia di Gaza.

Alle 21 i Cardinali residenti a Roma, con tutti i collaboratori della Curia Romana e la Diocesi di Roma si sono dati appuntamento in piazza San Pietro per la recita del Santo Rosario per la salute del Santo Padre. A guidare la preghiera, il Card. Segretario di Stato, Pietro Parolin.