Dopo trent’anni di carriera vissuti con intensità, passione e un’instancabile voglia di mettersi in gioco, Irene Grandi torna, sui palchi di tutta Italia, con il “FIERA DI ME TOUR”: uno spettacolo che è, al tempo stesso, celebrazione, racconto e visione.

Un concerto pensato come un viaggio tra passato e presente, che raccoglie i frammenti più preziosi di una carriera iniziata nel 1994 e li ricompone in un mosaico nuovo, vibrante, che guarda, con slancio, verso il futuro. Un presente in cui scoprire, ancora una volta, che “è tutto qui”.

Accanto ai grandi classici che hanno segnato intere generazioni – da “In vacanza da una vita” a “La tua ragazza sempre”, da “Bruci la città” a “Prima di partire per un lungo viaggio” – Irene riporta, in scena, gemme meno conosciute del suo repertorio e presenta i suoi nuovi brani inediti, come “Fiera di Me”, un inno alla forza personale e alla rinascita, e “Universo”, firmato da Francesco Bianconi e Kaballà.

A questi si aggiunge “Favole”, il nuovo singolo in uscita l’11 aprile, ulteriore tassello di un percorso artistico in continua evoluzione, che riflette una donna e una musicista capace di raccontarsi con sincerità, delicatezza e potenza espressiva.

Sul palco, con lei, una band di musicisti straordinari: Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alle tastiere e Titta Nesti, corista e polistrumentista. Insieme daranno vita a uno spettacolo energico ed emozionante, dove ogni nota è un tassello della sua storia e ogni parola un ponte verso ciò che verrà.



Il tour è organizzato da IMARTS -INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS.

Queste le prime date confermate:

31 MAGGIO - SCANDIANO (RE) - FestivaLOVE 2025 - Piazza Fiume

12 GIUGNO - TORTONA (AL) - Arena Magaplex Stardust OASI

28 GIUGNO - SAN GIOVANNI - (SS) – Piazza San Giovanni

26 LUGLIO - VERONA – Teatro Romano – Estate Teatrale Veronese

31 LUGLIO - BERTINORO(FC) – Festival Entroterre – Giardini della Rocca

5 AGOSTO - CEFALÙ (PA) – Lungomare Giuseppe Giardina

8 AGOSTO - PINETO (TE) - Piazza Cuba

9 AGOSTO - GIOVINAZZO (BA) - Piazza Vittorio Emanuele

RADIO SUBASIO è la radio ufficiale del tour





