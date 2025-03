Si chiama "Popstar Show" e l'appuntamento è fissato per domenica 30 marzo al Teatro Villoresi di Monza.

Protagonisti due cantanti giovani ma di ottimo livello come Katy Desario ed Eki Cahaya, lei italiana (pugliese), lui indonesiano ma da anni nel Belpaese.

Entrambi con un 'pedigree' di ottimo livello, Katy emersa dal 'talent' "The Voice of Italy 2016", Eky vincitore di "All Together Now" e finalista a "The Voice Romania".

Accompagnati dal vivo dalla MFV Band e da due bravissimi ballerini, condurranno lo spettatore all'interno della storia musica delle più grandi 'popstar' dagli anni '60 fino al Duemila, dai grandi successi di James Brown e Aretha Franklin, passando per Michael Jackson, i Queen, Prince, gli anni '80 di Madonna e Tina Turner, fino ad arrivare a Britney Spears, Bruno Mars e Beyoncé.

Un'esibizione del Piccolo Coro Mimisol di Monza renderà ancora più completo il menù di uno spettacolo lungo due ore, articolato e affascinante, con la regia di Toto Vivinetto, e del quale i biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone.