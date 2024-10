Basta un gol firmato da Lautaro e l'Inter riprende la corsa verso la vetta della classifica dove in Napoli è a due punti.

La Roma ha provato a resistere alle geometrie nerazzurre ma mai è stata capace di prendere in mano le redini del gioco. Così ai ragazzi di Inzaghi è bastato un gol per portare a casa la posta piena complice anche la serata così così di Dybala, sostituito al 79'.

L'Inter ha battuto 1-0 la Roma nella ottava giornata di Serie A, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato e restando in scia del Napoli capolista a -2 punti. Sfida combattuta quella dell'Olimpico che i nerazzurri hanno affrontato perdendo nel primo tempo Calhanoglu e Acerbi per infortunio, rischiando di subire gol da cross di Pellegrini per una papera di Sommer cancellata dal palo.

Nella ripresa la giocata decisiva è arrivata al 60': sfruttando una palla persa di Zalewski, l'Inter ha colpito in contropiede con la ripartenza di Frattesi chiusa da Lautaro per la rete decisiva.