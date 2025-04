Roma-Hellas Verona 1-0: i giallorossi agganciano il Bologna e sono, per ora, a un passo dalla Champions

All’Olimpico i giallorossi superano di misura gli scaligeri conquistando punti preziosi in chiave europea. Diciassettesimo risultato utile consecutivo sotto la guida Ranieri, raggiungono il Bologna al quinto posto, due in meno della Juventus quarta, mentre i gialloblù restano fermi a quota 32 in 14/a posizione a +8 dalla zona retrocessione.

I giallorossi hanno una partenza fulminea e al 4' di gioco passano in vantaggio con Shomurodov. Lancio di Cristante per Soulé che entra in area e prova la conclusione ma è parata di Montipò. Shomurodov arriva da dietro e segna

Al quarto d’ora la squadra di Ranieri ci prova nuovamente. Soulé in azione personale cerca il tiro in porta ma Montipò, che respinge in angolo.

Superato il 20’ di gioco il ritmo della gara cala.

In chiusura di primo tempo la Roma torna ad affacciarsi dalle parti di Montipò.

Il Verona rientra in campo molto più agguerrito e dopo 4’ di gioco ha già effettuato due corner di seguito.

Al 52’ ancora il Verona in attacco. Mosquera vince il duello fisico con Mancini che si aggrappa inutilmente al corpo dello scaligero che calcia dal limite col destro: palla di poco fuori dopo una deviazione della difesa giallorossa.

Nel corso del secondo tempo i padroni di casa incrementano il loro possesso palla e il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo, con le due difese molto attente a neutralizzare le azioni offensive degli avversari.

Bella manovra corale della squadra di Ranieri al 73’. Soulé scambia con Koné sulla destra e serve il neoentrato Dovbyk che prova la conclusione a giro mandando il pallone di poco fuori, alla sinistra di Montipò.

Negli ultimi 10’ di partita la Roma si chiude a difendere il risultato. Il Verona prova ad approfittarne scendendo con maggiore frequenza dalle parti di Svilar ma il risultato non cambia