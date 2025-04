L' Inter supera 3-1 il Cagliari nel terzo anticipo della 32esima giornata di Serie A e allunga momentaneamente a + 6 sul Napoli in vetta alla classifica. I nerazzurri, in campo con qualche rotazione in vista del ritorno dei quarti di Champions League col Bayern Monaco, la sbloccano dopo appena 13' con un bolide mancino di Arnautovic, che poi serve a Lautaro lo splendido assist del 2-0. I sardi provano a riaprirla a inizio ripresa con l'incornata di Piccoli, ma dopo pochi minuti i ragazzi di Inzaghi blindano il risultato grazie a Bisseck, sugli sviluppi di corner.

Al “Meazza” Inter-Cagliari 3-1, i padroni di casa affermano i loro propositi di scudetto. Con questo successo allungano temporaneamente a sei lunghezze dal Napoli che affronterà lunedì sera, al “Maradona, l’Empoli, in lotta per non retrocedere.

I neroazzurri conducono la prima metà gara grazie alle reti di Arnautovic al 13’ e di Lautaro Martinez al 26’. Netta la supremazia dimostrata in campo dalla squadra di Simone Inzaghi rispetto al Cagliari.

Nerazzurri subito molto determinati in avvio di gara: al 3’ ci prova Frattesi dalla distanza ma la sua conclusione viene muta dalla difesa rossoblù.

I padroni di casa insistono e all’8’ lancio di Dimarco per Lautaro che calcia sul primo palo ma trova solo l'esterno della rete.

Al 13’azione corale dei nerazzurri: da Calhanoglu la palla arriva a Carlos Augusto dalla destra, la controlla di petto e la mette in mezzo nell’area piccola. Arriva da dietro Arnautovic che calcia di potenza sotto la traversa.

Percussione di Arnautovic al 26’ che di prima serve Lautaro Martinez, l'argentino, lasciato solo affronta Caprile e lo batte con un mini-cucchiaio.

Dopo un lieve rallentamento del ritmo dopo la seconda rete l’Inter torna alla carica in chiusura di primo tempo.

Al 43' Lautaro prova il goal in rovesciata. Arnautovic lancia Dimarco, pallone a Zalewski e cross dentro per il capitano nerazzurro che tenta la giocata meravigliosa: pallone fuori.

In apertura di secondo tempo il Cagliari accorcia le distanze. Al 48’ rete di Piccoli. Cross di Augello dalla sinistra, Piccoli schiaccia di testa e infila Sommer.

Immediata risposta nerazzurra con Bisseck al 55' per la terza rete. Sugli sviluppi di un corner battuto da Dimarco, il difensore arriva in corsa e insacca di testa.

La squadra di Inzaghi prova a tirare un po’ il fiato e gli ospiti cercano di approfittarne.

Al 78’ brivido in area nerazzurra. Luvumbo dalla destra semina il panico con una serie di dribbling e calcia, ne esce fuori un cross al centro e la palla finisce a Piccoli che calcia dal limite, miracoloso il colpo di testa di De Vrij che manda fuori.

In chiusura di gara i rossoblù provano il tutto per tutto. All’87’ ancora Luvumbo ma la difesa dell’Inter chiude prima che l’attaccante ospite si avvicini troppo alla porta di Sommer.

Dopo 4’ di recupero la partita finisce con la vittoria meritata dell’Inter che ora va temporaneamente a +6 dal Napoli.