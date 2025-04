A San Siro Milan-Atalanta termina 0-1. Decide un lampo di Ederson al 62’ quando i rossoneri sembravano aver preso in mano le redini della partita.

I padroni di casa dovevano incamerare punti per cercare di risalire la classifica, fin qui decisamente deludente per il blasonato club meneghino.

Gli orobici erano e sono impegnati a restare tra le prime quattro formazioni del campionato, in modo da disputare la Champions League anche il prossimo anno. E con questo successo in trasferta si portano a +5 dalla Juventus quinta in classifica.

Dopo i primi 4’ di gioco con i padroni di casa in avanti, la Dea cerca di organizzare il suo attacco.

Tanti errori e poche occasioni per entrambe le squadre al quarto d’ora dell’incontro.

Il primo tiro del match arriva dalla Dea al 20’: Bellanova crossa dalla destra per l'inserimento di Ederson che tutto solo non riesce a colpire verso la porta.

La partita non decolla: ancora pochissime.

Alla mezzora De Roon perde un pallone sulla trequarti: contropiede del Milan con Leao che scatta solitario ma Bellanova lo atterra prima dell’ingresso in area. L’arbitro si accorge del precedente fuorigioco del portoghese.

Negli ultimi 5’ della prima metà gara i rossoneri provano il pressing alto.

Jimenez al 43’ crossa da destra per Jovic ma l'attaccante del Milan non arriva sulla palla per poco.

A San Siro il primo tempo termina a reti inviolate.

In apertura di ripresa rapido contropiede del Milan con Fofana e poi Pulisic, la palla arriva a Reijnders che dalla destra prova un tiro angolato intercettato da De Roon in corner.

I rossoneri provano ad alzare il ritmo e andare in pressing in questi primi minuti di secondo tempo.

Al 52’ Leao calcia di sinistro, decisivo l'intervento di Bellanova in difesa della porta di Carnesecchi.

Per tutti i primi 10’ della ripresa metà campo milanista completamente vuota. La dea fatica ad uscire dalla propria area.

Un lampo al 62’ porta in vantaggio la Dea. Azione corale degli uomini di Gasperini: Lookman crossa sul secondo palo per Bellanova, respinta. Arriva Ederson che in tap-in da pochi passi batte Maignan.

I rossoneri provano a reagire ma sono gli uomini di Gasperini che alzano il tiro. Intanto dagli spalti di San Siro si levano cori di contestazione, probabilmente rivolti a Conceiçao.

All’87’ ci prova Joao Felix in azione solitaria ma calcia male, la palla termina fuori a lato.

In chiusura i padroni di casa rischiano un bilancio ancora più pesante con Lookman ma Maignan salva di piede.

Dopo 5’ di recupero squadre negli spogliatoi con la Dea che si porta a casa 3 punti pesanti da San Siro.