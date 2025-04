E' pari tra Lazio e Roma. Scontri fuori lo stadio prima del derby, 13 agenti feriti.



Alla fine il risultato è quello giusto. Per i valori espressi in campo l'1-1 ci sta. Ed è un pareggio che lascia tutto invariato in classifica. La Lazio resta al sesto posto, utile per l'accesso alla Conference League. La Roma rimane subito alle spalle. Indietro di 2 punti.

Tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo. Poco dopo l'inizio della ripresa, la Lazio passa in vantaggio: al 47esimo punizione di Pellegrini, ci arriva di testa Romagnoli che batte Svilar.

Il pareggio arriva al 68esimo con uno splendido gol di Soulé che di prima intenzione tira da poco fuori l'aria di rigore: la palla scheggia la traversa ed entra. La convalida arriva dalla goal line technology.

Purtroppo il prepartita è stato rovinato da scontri: un pomeriggio di guerriglia urbana in prossimità dello Stadio Olimpico.

I primi scontri sono scoppiati quando un gruppo di tifosi romanisti ha tentato di raggiungere i sostenitori laziali nei pressi di Ponte Milvio. La risposta è stata immediata e violenta: dalle fila biancocelesti sono partiti numerosi petardi e bombe carta, indirizzati non solo ai rivali ma anche alle forze dell'ordine.

Il bilancio è pesante: più di dieci agenti sono rimasti feriti, tra cui sette uomini del reparto Mobile e tre del commissariato di zona. La polizia è stata costretta a intervenire con gli idranti per disperdere i facinorosi, che si erano mischiati tra i locali della zona. Anche un passante ha accusato un malore a causa della tensione ed è stato assistito dal personale medico.