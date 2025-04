Cinque detenuti palestinesi rilasciati da Israele nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas hanno raccontato alla BBC di aver subito maltrattamenti, torture e privazioni durante la loro detenzione in strutture militari e carcerarie israeliane. Le testimonianze, raccolte tramite interviste telefoniche, messaggi e collaboratori locali a Gaza (dove l'accesso ai giornalisti internazionali è vietato), si aggiungono a un crescente numero di denunce su presunte violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione israeliani.

Gli uomini, arrestati a Gaza nei mesi successivi agli attacchi del 7 ottobre 2023, sono stati trattenuti senza alcuna accusa formale in base alla legge israeliana sui "combattenti illeciti", che consente la detenzione indefinita di persone sospette per motivi di sicurezza. Pur negando qualsiasi legame con gli attacchi di Hamas, hanno descritto un sistema di abusi iniziato al momento dell'arresto: bendaggi, percosse, privazione di cibo e acqua, esposizione al freddo e minacce con cani.

Mohammad Abu Tawileh, un meccanico di 36 anni, ha raccontato di essere stato torturato per giorni in una caserma vicino a Beersheba: "Hanno usato un deodorante e un accendino per darmi fuoco alla schiena. Mi sono dimenato come un animale per spegnere le fiamme. Poi mi hanno versato addosso sostanze chimiche. Ho trascorso un giorno e mezzo a lavarmi l'acido".

Le sue ferite, documentate dalla BBC, includono ustioni chimiche all'occhio e lesioni alla schiena. Medici di Gaza e del Regno Unito hanno confermato che le lesioni sono compatibili con il suo racconto.

Altri detenuti, come Abdul Karim Mushtaha, hanno denunciato pestaggi mirati alle zone sensibili, scosse elettriche e negligenza medica: "Ci spogliavano nudi, ci colpivano con i taser ai genitali e dicevano: vi castreremo".

Un rapporto legale ha documentato infezioni da scabbia e lesioni non curate, mentre un avvocato che lo ha visitato ha descritto condizioni igieniche "disumane".

Omar (nome fittizio per tutelarne l'identità) ha dichiarato di aver assistito a violenze sessuali nella prigione di Ketziot: "Costringevano i ragazzi a compiere atti sessuali gli uni sugli altri. L'ho visto con i miei occhi".

La Palestinian Prisoners Society ha segnalato abusi sessuali come "prassi comune", incluso l'uso di oggetti per stupro. Secondo B'Tselem, un detenuto ha accusato le guardie di aver tentato di violentarlo con una carota.

Due intervistati hanno inoltre affermato di aver assistito alla morte di altri detenuti, per pestaggi o mancate cure. La Palestinian Prisoners Society riporta almeno 63 decessi di palestinesi in custodia israeliana dal 7 ottobre, 40 dei quali provenienti da Gaza.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno respinto le accuse di "abusi sistematici", affermando di indagare su singoli casi, ma senza commentare specificamente le testimonianze raccolte dalla BBC. L'Israel Prison Service (IPS) ha negato ogni addebito, definendo le condizioni carcerarie "conformi alla legge".

Il dottor Lawrence Hill-Cawthorne, esperto di diritto internazionale all'Università di Bristol, ha dichiarato: "Trattamenti come ustioni chimiche, scosse elettriche o rimozione delle unghie sono da considerarsi torture. Il diritto internazionale impone il rispetto della dignità umana, indipendentemente dalle accuse".

I cinque uomini facevano parte dei circa 1.900 prigionieri palestinesi scambiati con 33 prigionieri israeliani (8 morti e 25 vivi) durante la tregua di gennaio. Israele sostiene che molti rilasciati avevano condanne per crimini gravi, ma gli intervistati insistono sulla loro estraneità agli attacchi del 7 ottobre.

Per molti ex prigionieri palestinesi, il ritorno a Gaza è stato amaro. Ahmed, 17 anni, rilasciato dopo mesi di detenzione, ha perso 30 kg e sogna di fuggire dalla Striscia: "Vogliamo emigrare per la paura delle bombe e delle torture subite. Abbiamo cercato la morte, ma non l'abbiamo trovata".

Mohammad Abu Tawileh, segnato dalle ustioni, conclude: "Non posso lavorare a causa del dolore. Ogni giorno è una lotta".

Mentre le organizzazioni per i diritti umani chiedono indagini indipendenti, le accuse restano un ulteriore capitolo in un conflitto dove violenza e sofferenza continuano a alimentare il ciclo di odio.





L'articolo originale può essere letto qui: www.bbc.com/news/articles/cn7vje365rno