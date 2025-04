Giornata intensa sul fronte della mobilità, tra novità in città e piani per il futuro. Ecco cosa è successo oggi:

🔧 ATAC: la manutenzione della Metro C torna in house

Con il nuovo contratto di servizio, ATAC riprende in mano la manutenzione dell’impianto di gestione della circolazione della Metro C. Un passo importante che punta a migliorare efficienza e tempi di intervento.

Approfondisci

🚆 Roma-Lido e Roma-Viterbo: c’è il nuovo cronoprogramma per i treni Firema

Dopo mesi di ritardi e incertezze, arrivano novità attese per le due ferrovie ex-concesse:

1️⃣ Verificate le fideiussioni bancarie;

2️⃣ I primi treni in arrivo tra agosto e settembre;

3️⃣ Due convogli testa di serie già previsti;

4️⃣ Un treno ogni 20 giorni per accelerare i tempi;

5️⃣ Restano criticità nei depositi e nei cantieri.

Il condizionale è ancora d’obbligo, ma la direzione sembra tracciata.

Più dettagli

⚡ Frosinone sceglie l’elettrico: 23 bus in arrivo

Il sindaco punta sulla mobilità green: in arrivo 23 autobus elettrici per trasformare la rete del trasporto urbano e ridurre le emissioni.

La rivoluzione green

🅿️ Metro A: ad Anagnina 258 nuovi parcheggi entro giugno 2026

Il presidente della commissione mobilità Giovanni Zannola annuncia l’ampliamento del parcheggio di scambio presso il capolinea della Metro A, che sarà completato entro metà 2026.

Approfondisci

🔚 Restate con noi per nuovi aggiornamenti, tutti i giorni su Odissea Quotidiana!