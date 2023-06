Mentre l'attenzione delle diplomazie mondiali, come è anche comprensibile, è quasi completamente indirizzata sugli sviluppi del conflitto in Ucraina e sulla situazione, nel mondo altri attori in campo stanno lavorando per riposizionarsi sullo scacchiere geopolitico. E in particolar modo l'America Latina sta diventando uno dei campi principali di battaglia geopolitici. Lì, il Venezuela è emerso come l'epicentro dell'attività del fronte anti-occidentale, anche se le democrazie del mondo sembrano perdere la determinazione a isolare Caracas. In questo senso proprio la Cina di Xi Jinping ha di recente mosso le sua potenti armi diplomatiche per dispiegare il suo potenziale in quello che da sempre viene considerato come il giardino di caso degli Usa.

Ma la Cina sembra concentrare le sue attenzione sui due giganti del continente, Argentina e soprattutto il Brasile di Lula, mentre altri paesi, come per esempio l'Iran sembrano voler cercare sponde antiamericane, con paesi da sempre storicamente piuttosto ostili al potere statunitense, come appunto Venezuela o Cuba.

Proprio la scorsa settimana, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dato il via a un tour in tre paesi delle autocrazie latinoamericane con una visita di alto profilo in Venezuela, dove è stato accolto calorosamente dal presidente Nicolas Maduro. Ha poi fatto tappa in Nicaragua e Cuba, altri due Paesi saldamente nel campo non democratico, dove ha ripreso la retorica antiamericana che aveva già svelato in Venezuela. Ciò ha chiarito che il viaggio, sebbene apparentemente mirato a creare accordi pratici per promuovere il commercio, era anche mirato direttamente agli Stati Uniti.

“Le relazioni tra Iran e Venezuela non sono normali legami diplomatici”, ha dichiarato Raisi a Caracas. “Sono strategici”. Se ciò non fosse abbastanza chiaro, Raisi ha aggiunto: "Abbiamo visioni comuni... e nemici comuni".

Gli Stati Uniti hanno cercato di non dare troppo pese alla cosa, considerando adesso prioritario quello che sta accadendo in Ucraina e Russia. "Non chiediamo ai paesi di questo emisfero di scegliere a chi lo assoceranno", ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. Ma ha aggiunto che gli Stati Uniti sono preoccupati per il "comportamento destabilizzante" dell'Iran.

Il viaggio di Raisi è arrivato meno di due mesi dopo che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si era recato in Venezuela, e si è svolto in un momento in cui, come detto, si sono rinsaldati i legami tra Caracas e Pechino, dopo anni di sostanziale raffreddamento. La Cina si era ritirata dai suoi legami con il Venezuela mezzo decennio fa, quando l'economia del paese ha iniziato a sgretolarsi, la produzione di petrolio è crollata e la prospettiva di perdere decine di miliardi di dollari in prestiti cinesi al Venezuela si è profilata.

Da allora, il significato geopolitico dei legami è cresciuto oltre quello che una volta era principalmente un rapporto commerciale in cui la Cina sperava di ricevere petrolio per alimentare la sua famelica crescita economica. Il petrolio è ancora importante, ma la nuova rivalità "Democrazia contro Autocrazia" è aumentata di importanza relativa.

Ora Iran, Russia e Cina hanno puntato gli occhi sul Venezuela come base per i loro sforzi per guadagnare terreno contro gli Stati Uniti in un momento in cui l'influenza degli usa sul continente sudamericano si può definire ai limiti storici. La Cina starebbe cercando proprio in Brasile, Venezuela, Nicaragua ed Argentina degli alleati nel suo tentativo di indebolire la forza del dollaro, come moneta di scambio internazionale.

Raisi, in tutto ciò, è arrivato a Caracas con una delegazione notevole per numero di alti funzionari. È stato accompagnato nel viaggio dai ministri della difesa, degli affari esteri, della salute e del petrolio. Il commercio bilaterale, secondo Raisi, ammonta a 3 miliardi di dollari, ei due paesi intendono portarlo a 20 miliardi di dollari.

Gli iraniani hanno firmato dozzine di accordi, principalmente riguardanti la produzione di petrolio e la produzione petrolchimica, oltre all'agricoltura, alla salute e ad altri settori.

Sottolineando il simbolismo anti-occidentale e rivoluzionario, Maduro ha annunciato la sua intenzione di onorare il defunto leader militare iraniano, il generale Qassem Soleimani, visto come una mente terroristica in alcuni ambienti e ucciso in un attacco mirato dagli Stati Uniti nel 2020. Maduro prevede di installare un busto con le sembianze di Soleimani vicino alla tomba di Simon Bolivar, l'icona ottocentesca della liberazione del Sud America dalla Spagna coloniale. Soleimani era il capo della Forza Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane, un ramo di spedizione specializzato in guerra non convenzionale e operazioni al di fuori del territorio iraniano. Ha contribuito a stabilire la milizia libanese Hezbollah, che, insieme alla Forza Quds, è stata collegata al bombardamento del 1994 del centro della comunità ebraica AMIA a Buenos Aires. L'attentato, che ha ucciso 85 persone e ne ha ferite diverse centinaia, è uno degli attacchi terroristici più mortali nella storia dell'America Latina. A Managua, Raisi e il presidente nicaraguense Daniel Ortega hanno tenuto un minuto di silenzio in onore di Soleimani. Ortega ha poi parlato dell'eroismo di Soleimani, rendendo "omaggio" all'uomo "assassinato dall'imperialismo yankee mentre combatteva contro il terrorismo".

Come per il Nicaragua, il crescente sostegno del regime venezuelano da parte dei leader autocratici, potrebbe essere un altro colpo alle aspirazioni democratiche del paese e alle prospettive, anche da parte di altri paesi, di porre fine al governo di Maduro, che invece sembra attualmente più rafforzato che mai

In vista delle elezioni presidenziali del 2024, l'opposizione combattuta si è allontanata da Juan Guaido, che nel 2019 ha ottenuto il riconoscimento da gran parte del mondo democratico come presidente legittimo, anche se piuttosto impotente, del Venezuela.

Al nuovo candidato dell'opposizione, Freddy Superlano, è stato impedito dal regime di candidarsi alla presidenza. Ma questa non è certo una novità per il regime di Maduro, che però ora è sicuramente rafforzato rispetto a soli due anni fa. E certamente l'appoggio di Cina, Russia e adesso India non può che agevolarlo..

In effetti, ogni speranza che il voto del prossimo anno segnasse un allontanamento dal track record di elezioni non democratiche del Venezuela è stata infranta quando la legislatura del regime ha improvvisamente smantellato il comitato elettorale nazionale poche settimane fa, e in seguito ha annunciato chi avrebbe scelto i membri di un nuovo Comitato elettorale centrale incaricato di gestire le elezioni del 2024. La piccola giuria comprende Cilia Flores, la moglie di Maduro. I media dicono che sarà guidato da Francisco Ameliack, un ex generale che ha partecipato al leggendario tentativo fallito di colpo di stato del 1992 dell'ex presidente Hugo Chavez, l'uomo che ha fatto dell'inimicizia con l'Occidente il suo biglietto da visita e ha governato il Venezuela fino alla sua morte, scegliendo Maduro come suo successore.

Le prospettive di riforma democratica in Venezuela, come in Nicaragua e a Cuba, sembrano fosche, e il fatto che le principali autocrazie del mondo stiano abbracciando questi regimi autoritari le rende solo più distanti.

In uno sviluppo ancora più scoraggiante per l'opposizione venezuelana, la competizione tra democrazia e autocrazia ha ironicamente indebolito la mano dell'Occidente contro Maduro, l'autocrate venezuelano. Ansioso di contrastare qualsiasi perdita di forniture di petrolio e nella speranza che i colloqui tra il regime e l'opposizione possano portare a elezioni più credibili, l'Occidente ha reso più facile per il Venezuela esportare petrolio. Ciò ha rafforzato il regime, nonostante la scarsa probabilità che i negoziati portino a progressi significativi.

Mentre Teheran, Mosca e Pechino coltivano il loro rapporto con i dittatori dell'America Latina, Washington continua a vedere la regione principalmente come una fonte di migranti indesiderati, perdendo il quadro geopolitico più ampio, in quella che appare sempre più come una sorta di ritirata strategica della politica estera Usa, sempre meno convinta nella sua funzione di guardiano del mondo e sempre più impegnato a contrastare chi come la Cina ha usufruito per decenni di questo ruolo americano per estendere sotto traccia la sua influenza economica e strategica sul mondo.