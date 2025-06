Cose da pazzi!!!

E non è una battuta, una di quelle cose che si dicono così per dire. È che l’umanità davvero ci ha perso la testa e ha lasciato che i pazzi andassero al comando, e tutti alla guerra dai! Quasi non fosse ormai chiaro che le guerre con missili e bombe non servono a niente. Perché le guerre guerreggiate non si vincono più da tempo ormai, e Pirro non ha insegnato niente a nessuno.

C’è Putin che dopo tre anni e passa di bombardamenti conta i centimetri conquistati ogni giorno. E se anche dovesse prendersi tutta l’Ucraina che se ne fa? Dove li trova i soldi per ricostruire tutto quello che ha distrutto?

C’è Taco Trump (tchramp come dice chi mastica l’inglese) che vuole fare a botte con chiunque, prendersi tutto quello che gli passa per la mente e sconquassa tutto quello che può.

C’è Netanyahu che dopo due anni di stragi ancora deve fare i conti con Hamas, appena ammaccato, e allora bombarda la Siria, i Libano e pure l’Iran ora. E chissà se alla fine ci sarà ancora Israele.

E poi decine di conflitti minori, quelli di cui non ci frega niente. Manca che, con il liberi tutti, la Cina decida di prendersi Taiwan e Kim il grassottello decida di provare a prendersi la Corea del sud, e magari litigare pure col Giappone.

Insomma, cose da pazzi non è così per dire, e se va così devo guardarmi dal vicino che mira al mio salotto. E mentre tutti corrono ad armarsi nel frattempo il pianeta va allegramente in malora.

Ma davvero gente con un po’ di sale in zucca non se ne trova più?