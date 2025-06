"IRNA: L'operazione Vera Promessa 3, una risposta decisa al brutale attacco del regime sionista, è iniziata pochi minuti fa con il lancio di centinaia di missili balistici di vario tipo verso i territori occupati.Secondo quanto riportato dall'IRNA venerdì sera , il Dipartimento per le relazioni pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica ha annunciato in un comunicato l'inizio dell'operazione Sadiq Promise 3 (Vera Promessa) con il nome in codice Ali ibn Abi Tali (AS).Di seguito il testo completo dell'annuncio del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica:

Nel nome di Allah, il Misericordioso"E gli oppressori sanno che sono rovesciati"In seguito all'aggressione e all'azione aggressiva del brutale regime terroristico sionista e assassino di bambini di questa mattina contro aree dell'Iran islamico e al martirio di un gruppo di comandanti di alto rango delle forze armate, eminenti scienziati e cittadini innocenti, in particolare bambini oppressi, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, in quanto braccio difensivo e offensivo della nazione iraniana, affidandosi al potere divino, alla saggia guida del Comandante Supremo delle Forze Armate (Comandante Supremo delle Forze Armate) e alla richiesta e al sostegno unificato della nobile nazione iraniana, ha eseguito la sua risposta schiacciante e precisa contro decine di obiettivi, centri militari e basi aeree del regime sionista usurpatore nei territori occupati, l'Operazione "Vera Promessa 3" con il codice sacro di Ali bin Abi Talib (AS) nella benedetta notte di Eid al-Ghadir.I dettagli di questa operazione saranno comunicati in un successivo annuncio.Secondo l'IRNA, questa mattina, venerdì 13 giugno 2014, sono morti martiri numerosi comandanti militari, scienziati e civili, in seguito all'attacco terroristico del regime sionista a Teheran e in diverse città del Paese.In seguito a questo crimine perpetrato dal regime sionista, la Guida Suprema della Rivoluzione, in un messaggio rivolto alla grande nazione iraniana, ha dichiarato: "Il regime deve aspettarsi una punizione severa. La mano potente delle forze armate della Repubblica Islamica non lo abbandonerà, se Dio vuole".Il quartier generale di gestione delle crisi ha esortato i cittadini a mantenere la calma, a evitare qualsiasi azione affrettata che causi ansia pubblica per mantenere l'ordine pubblico, a prestare attenzione solo alle informazioni ufficiali e affidabili, a ricevere notizie e istruzioni ufficiali solo dai media nazionali, dai canali di comunicazione affidabili e dai media ufficiali e che gli attivisti del cyberspazio considerano la sicurezza psicologica della comunità come prima priorità, a evitare viaggi non necessari ove possibile e a collaborare con il personale di soccorso se necessario".

Parlando con la Reuters, un alto funzionario iraniano ha dichiarato: "La nostra vendetta è appena iniziata, pagheranno un prezzo alto per aver ucciso i nostri comandanti, scienziati e il nostro popolo". Il funzionario ha aggiunto che "nessun luogo in Israele sarà sicuro" e che "la nostra vendetta sarà dolorosa".

Secondo quanto riportato dalla Reuters, la televisione di Stato iraniana riferisce inoltre che almeno un aereo da caccia israeliano è stato abbattuto dalla difesa aerea e che il suo pilota è stato arrestato.