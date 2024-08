Al MotorLand di Aragon, Marc Marquez (Ducati Gresini) torna a far il Marquez (di una volta) e conquista la pole con il tempo di 1:46.766, infliggendo un distacco di ben otto decimi ai tre che, più di altri sono riusciti a tenergli il passo: Acosta (KTM GASGAS), Bagnaia (Ducati) e Martin (Ducati Pramac). Per Marquez, quella ottenuta oggi è la sesta pole ad Aragon. Jorge Martin è caduto in curva 5 all'inizio della Q2, e questo può aver pregiudicato la sua prestazione.

Quinto tempo per l'altro Marquez, Alex (Ducati Gresini), che ha preceduto Franco Morbidelli, alla guida dell'altra Pramac . In terza fila ci sono Brad Binder (Red Bull) - anche lui passato dalla Q1 come Acosta -, Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse) e Raul Fernandez (Trackhouse). In quarta fila Johann Zarco (Honda LCR) che precede le due deludenti Aprilia ufficiali - rispetto a quanto fatto vedere ieri - di Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

Dalla quinta fila partiranno Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Enea Bastianini (Ducati) e Jack Miller (Red Bull). In sesta fila ci saranno Fabio Di Giannantonio (VR46), Fabio Quartararo (Yamaha) e Takaaki Nakagami (Honda LCR). Augusto Fernandez (KTM GASGAS) ha ottenuto il 19° tempo, davanti a Luca Marini (Honda), Alex Rins (Yamaha) e Joan Mir (Honda).

La gara Sprint prenderà il via alle 15:00.