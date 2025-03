Marc Márquez continua a scrivere pagine di storia nel Motomondiale. Dopo il trionfo in Thailandia, lo spagnolo della Ducati ha confermato la sua supremazia anche nelle qualifiche del Gran Premio d'Argentina 2025, conquistando la pole position numero 68 in carriera in MotoGP (96ª in totale nel Motomondiale). Un risultato che gli permetterà di partire dalla prima casella della griglia sia nella gara Sprint che nella gran premio di domenica.

Come già accaduto in Thailandia, i fratelli Márquez hanno monopolizzato la prima fila. Marc, con un ultimo giro da brividi nel Q2, ha polverizzato il record del circuito di Termas de Rio Hondo, abbassando il tempo a 1:36.917. A 246 millesimi troviamo il fratello, Alex, con la Ducati del team Gresini.

Ad evitare una prima fila tutta Ducati ci ha pensato un ottimo Johann Zarco. Il francese del team LCRLCR Honda ha strappato un incredibile terzo posto con un distacco di 288 millesimi dalla pole, regalando alla Honda la prima fila dopo mesi di difficoltà, dando ossigeno alla casa giapponese.

Dietro di lui, l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia (+0.351), che ha preceduto di un soffio Pedro Acosta (5° con la KTM a +0.357) e Fabio Di Giannantonio (6° con la Ducati VR46 a +0.369). Per "Pecco", però, il distacco dalle prestazioni di Márquez rimane un campanello d'allarme.

Franco Morbidelli, arrivato dal Q1, ha chiuso ottavo (+0.465) con l'altra Ducati VR46, dietro la Yamaha di Quartararo, mentre Marco Bezzecchi (9° a +0.497) fatica a trovare il feeling con l'Aprilia. Mir (Honda HRC), Binder (KTM) e Rins (Yamaha) chiudono l'elenco dei piazzati in Q2 e partiranno dalla quarta fila.

La gara Sprint, su 12 giri prenderà il via alle ore 19:00.