Per Marc Marquez continua l'ottimo inizio di stagione nella MotoGP 2025, con il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio d'Argentina sul circuito di Termas de Río Hondo. Il pilota spagnolo del team Ducati ha stabilito un nuovo record del tracciato facendo registrare un fantastico 1:37.295, confermandosi come il principale favorito per la pole position e per una nuova possibile doppietta tra gara Sprint e gran premio.

Alle sue spalle troviamo Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, rispettivamente secondo e terzo, entrambi su Ducati non ufficiali, VR46 e GresiniRacing. Di Giannantonio, nonostante una recente operazione alla clavicola sinistra, ha mostrato una forma sorprendente, mentre Alex Marquez ha confermato l'ottimo stato di forma già evidenziato nel primo GP stagionale in Thailandia. Entro i due decimi il loro distacco.

In queste pre-qualifiche non hanno brillato solo le moto Ducati: Marco Bezzecchi ha portato l'Aprilia al quarto posto, Brad Binder ha piazzato la KTM in quinta posizione e Alex Rins ha ottenuto il sesto tempo con la Yamaha. Completano la lista dei piloti che accedono direttamente alla Q2 Johann Zarco su Honda, Fabio Quartararo su Yamaha, il debuttante Pedro Acosta su KTM e Francesco Bagnaia su Ducati GP25.

Bagnaia ha avuto una giornata complicata. Dopo una mattinata da dimenticare, nel pomeriggio sembrava aver trovato il passo giusto e a 4 minuti dalla fine aveva iniziato un uovo giro per tentare di portarsi a ridosso delle prime posizioni quando una caduta in curva 2 ha messo a rischio la sua qualificazione diretta alla Q2. Nonostante l'incidente, il pilota piemontese è riuscito comunque a strappare il decimo tempo per soli 21 millesimi, garantendosi l'accesso diretto che sbato gli permetterà di gareggiarfe per la pole.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Franco Morbidelli ha chiuso al 12° posto, Luca Marini al 15°, Enea Bastianini al 21° e Lorenzo Savadori al 22°.

Sabato, le qualifiche della MotoGP inizieranno a partire dalle 14:50.