Dopo aver rinunciato all'assalto del fratello Alex al 15° giro, Marc Marquez ci ha provato di nuovo un paio di giri dopo senza però trovare supporto dalla sua Ducati, i cui pneumatici ormai non ne avevano più. Nonostante ciò, al diciottesimo giro, ha di nuovo tentato l'attacco in curva 5, portandosi davanti ma cedendo all'istante la posizione per essere andato largo.

L'errore gli ha fatto perdere quattro decimi, recuperati in circa tre giri. Poi Marc ha approfittato di un'incertezza di Alex nella parte del circuito che precede la curva 5 e si è portato finalmente in testa, mantenendo la posizione fino alla bandiera a scacchi, tagliando il traguardo con oltre un secondo di margine.

Per Marc Marquez, quella odierna è stata la novantesima vittoria in carriera, un traguardo che lo porta a pari merito con il leggendario Angel Nieto, secondo pilota più titolato della storia con tredici mondiali vinti.

Così anche nel GP di Argentina si ripete, nello stesso ordine, la doppietta di casa Marquez, con i due fratelli sui primi due gradini del podio.

Il terzo posto è andato a Franco Morbidelli, su una Ducati del team VR46. Scattato dall'ottava casella della griglia il pilota romano, equipaggiato con una gomma morbida al posteriore, ha recuperato lo svantaggio già subito ad inizio gara, superando Bagnaia e portandosi a ridosso della coppia di testa, mantenendo un distacco intorno al secondo. A metà gara, la tenuta della sua moto non era più la stessa, ma Morbidelli è riuscito comunque a conservare il terzo gradino del podio, che ormai gli mancava da oltre quattro anni.

Francesco Bagnaia, sull'altra Ducati ufficiale, si è dovuto accontentare della quarta piazza, seguito dall'altra Ducati VR46 di Di Giannantonio che nell'ultima parte di gara è riuscito a superare la Honda HRC di Zarco, autore di un'ottima prestazione.

Brad Binder, a bordo della RC16 del team Red Bull KTM, ha concluso settimo, davanti alla matricola Ai Ogura, su Aprilia RS-GP. Completano la top ten Acosta sull'altra KTM ufficiale e Mir sull'altra Honda HRC.

La classifica piloti della MotoGP vede Marc Marquez in testa con 74 punti, seguito dal fratello Alex con 58, e Francesco Bagnaia con 43. Il prossimo round, attesissimo, si disputerà ad Austin, negli Stati Uniti, dal 28 al 31 marzo.