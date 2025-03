Un’altra prova di carattere e un altro podio per Marc Marquez (Ducati) che ha regalato al pubblico del Circuito delle Americhe una prestazione da brividi nella Sprint del Gran Premio delle Americhe, confermando il ruolo di protagonista indiscusso di questo inizio di stagione. Lo spagnolo ha chiuso anche questa gara al comando, precedendo il fratello Alex (Gresini Racing) e Francesco Bagnaia (Ducati), terzo.

Partito dalla pole position, Marc Marquez stavolta si è fatto sorprendere dal suo compagno di squadra. Alla prima curva, Bagnaia – scattato dalla seconda fila – lo ha sorpreso infilandosi all’interno, salvo poi allargarsi e cedere di nuovo il comando. Il duello tra i due è proseguito per tutto il primo giro, quando alla terzultima curva il numero 93 ha perso il controllo del posteriore, rischiando di farsi disarcionare dalla sua moto. Come sia riuscito a rimanere in sella, è un mistero. Bagnaia e Alex Marquez approfittano della "quasi" caduta e superano il rivale, che però ha una reazione immediata, tanto che prima del traguardo ha già riconquistato la prima posizione.

Da quel momento, la vittoria della gara non è stata più in discussione. Il fratello Alex, in sella alla Ducati GP24 del team Gresini, ha mantenuto il secondo posto, mentre Bagnaia ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio. Per i fratelli Marquez è il terzo podio consecutivo in stagione dopo Qatar e Portimão, con Marc sempre sul gradino più alto nella classifica del mondiale piloti con 86 punti, 19 in più sul fratello, attualmente secondo.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) si è aggiudicato la quarta posizione, dimostrando grande tenuta nella seconda metà gara. Il romano ha lottato con il compagno di squadra Franco Morbidelli e Fabio Quartararo (Yamaha), che hanno tagliato il traguarfdo in quest'ordine.

Pedro Acosta (Red Bull KTM) ha chiuso settimo, precedendo Luca Marini (Honda) e il sorprendente Ai Ogura (Trackhouse), primo wildcard a punti nel 2024.

La classe regina tornerà in pista domenica alle 16:40 italiane per il warm up, mentre il via del Gran Premio è in programma alle 21:00. Con Marquez in stato di grazia e Bagnaia alla ricerca di riscatto, lo spettacolo è garantito.