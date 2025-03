Non c’è storia, almeno per ora. Marc Marquez continua a dettar legge nel Mondiale MotoGP 2025, aggiungendo un altro capitolo al suo inizio di stagione da sogno. Dopo il trionfo in Thailandia, lo spagnolo si è imposto con autorità anche nella gara Sprint del Gran Premio d’Argentina, confermando una forma smagliante e un feeling perfetto con la Ducati GP25. Un weekend perfetto, iniziato con la pole position e culminato in un successo che lo proietta verso la possibilità di bissare la doppietta già realizzata nel round inaugurale.

Sul circuito di Termas de Rio Hondo, Marquez ha gestito la gara breve con freddezza chirurgica, mantenendo il comando dalla prima all’ultima curva. Nessuno è riuscito a insidiare il suo primato, nemmeno il fratello Alex, autore comunque di una prova superlativa. Il più giovane dei Marquez, in sella alla Ducati GP24 del team Gresini, ha lottato per contenere il degrado degli pneumatici negli ultimi giri, ma è comunque riuscito a conservare il secondo posto, regalando alla famiglia una seconda doppietta. A completare il podio, come in Thailandia, Francesco Bagnaia: il pilota della Ducati ufficiale, pur non riuscendo a tenere il ritmo dei fratelli Marquez, ha comunque messo un margine di sicurezza sul resto del gruppo.

Dietro al terzetto dominatore, si è distinto un ottimo Johann Zarco: il francese del team LCRLCR Honda ha conquistato il quarto posto, precedendo un nutrito gruppetto di italiani, con Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) quinto, davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46), settimo. A punti anche Joan Mir con la Honda ufficiale e il rookie Pedro Acosta, nono con la prima KTM al traguardo.

Con questo risultato, Marc Marquez consolida la leadership nella classifica del mondiale piloti con 37 punti, staccando di 11 lunghezze il fratello Alex (26) e di 19 Francesco Bagnaia (18). Più indietro Franco Morbidelli (9), Ai Ogura (5), Zarco (4) e Bezzecchi (3).

Tutti gli occhi sono ora puntati sulla gara lunga di domenica (25 giri), che prenderà il via alle ore 19:00.