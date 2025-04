Impresa di Marc Marquez (Ducati), che nella gara Sprint del Gran Premio di Spagna ha regalato al pubblico di casa il suo quinto successo consecutivo in questa stagione. A completare il podio il fratello Alex (Gresini Racing MotoGP), ancora una volta secondo, mentre Francesco Bagnaia (Ducati) ha tagliato il traguardo ancora una volta terzo.

Fabio Quartararo, poleman di giornata, aveva iniziato con il piede giusto, mantenendo il comando dopo un aggressivo sorpasso alla prima curva su Marc Marquez, scattato dalla seconda posizione. Il francese, su Yamaha, sembrava l’unico in grado di contrastare il dominio Ducati, ma al secondo giro, alla curva 6, il destino ha cambiato traiettoria. Marc, in una staccata al limite, ha attaccato Quartararo, costringendolo a una difesa estrema. Quasi affiancati in fase di inserimento, l’anteriore della Yamaha M1 di Quartararo ha ceduto, mandando il pilota a terra e lasciando campo libero a Marquez.

Con l’uscita di scena di Quartararo, i piloti Ducati hanno monopolizzato la gara. Dietro al trio salito sul podio, troviamo Franco Morbidelli (VR46 Racing) che ha conquistato il quarto posto, davanti alla matricola Fermin Aldeguer (Gresini Racing) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing), tutti su moto di Borgo Panigale. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) si è piazzato settimo, seguito da Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) e Joan Mir (Honda HRC Castrol), ultimi piloti andati a punti.

Classifica Mondiale: Marc Allunga, Bagnaia Deve Recuperare

La vittoria permette a Marc Marquez di ampliare il margine sul fratello Alex nella corsa al titolo, portandolo a +20 punti. Bagnaia, terzo in classifica, vede invece il compagno di squadra allontanarsi: il vicecampione del mondo in carica ha ora 31 punti di svantaggio da colmare.

Domenica appuntamento alle ore 14 per la gara lunga.