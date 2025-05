Marc Marquez mette le cose in chiaro nella Sprint del GP di Francia, aggiudicandosi la sua sesta vittoria consecutiva nella gara corta del sabato. A Le Mans il 32enne del team Ducati conferma la sua superiorità nei mini-GP del 2025, confermandosi padrone del sabato e riprendendosi la leadership nella classifica iridata.

Alle sue spalle, come al solito, il fratello Alex sulla Ducati del team Gresini, che conquista il terzo posto anche con l'altra moto della matricola Fermin Aldeguer.

Al via, Marc Marquez scatta come una fionda dalla seconda casella, ma esagera in curva 1 e finisce largo. Il comando lo prende Fabio Quartararo che tenta la fuga prendendosi mezzo secondo di vantaggio.

La prima vera scossa della gara arriva al secondo giro, quando Francesco Bagnaia, quarto, perde l'anteriore alla curva 2 e finisce nella ghiaia. Un errore pesante per il pilota Ducati, che esce di scena senza raccogliere punti e vede ulteriormente complicarsi la rincorsa iridata.

Nel frattempo Marc Marquez non si scompone e si avvicina rapidamente a Quartararo. All'inizio del sesto giro arriva il primo attacco, che però viene respinto. Ma in curva 8 il secondo affondo va a segno: sorpasso deciso e fuga immediata. Nessuno riesce più ad avvicinarlo. Gestione perfetta fino alla bandiera a scacchi.

Dietro, la battaglia si fa serrata. Quartararo, superato da Alex Marquez all’ottavo giro, deve poi contenere la furia di Aldeguer. Il giovane talento spagnolo della Gresini non si accontenta e attacca ripetutamente il francese: incroci, staccate al limite e una manovra finale che costringe il pilota Yamaha a lasciare al rivale il terzo gradino del podio.

Quinto Maverick Vinales con la KTM Tech3, abile a capitalizzare le cadute di Brad Binder e Pedro Acosta, scivolato all'ultima curva dell'ultimo giro, mentre era davanti a lui. Il rookie spagnolo, reduce da un'operazione al braccio, si fa aiutare dai commissari a rimettere in pista la moto e tagli il traguardo 19°.

Sesta posizione per Johann Zarco, miglior pilota Honda su una RC213V ancora in evidente difficoltà. In casa Aprilia il migliore è Raul Fernandez, decimo, mentre Marco Bezzecchi spreca un buon inizio con un errore che lo ha estromesso dalla top ten.

Con tre punti in più del fratello Alex, Marc Marquez si riprende il comando della classifica generale. È il primo pilota nella storia della MotoGP a vincere sei Sprint consecutive. Alex insegue a -2, mentre Bagnaia, con l'ennesimo zero, scivola a -31.

Il weekend francese si concluderà domenica alle 14, con la gara lunga su 27 giri.