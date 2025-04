La MotoGP debutta in Europa con il Gran Premio di Spagna, in programma da venerdì a domenica sul circuito andaluso di Jerez. Quinto round del campionato 2025, l'appuntamento segna il ritorno delle superstar della classe regina nel Vecchio Continente, dopo le tappe in Thailandia, Argentina, Stati Uniti e Qatar.

Tutti gli occhi saranno puntati sul team Ducati, dove Marc Marquez e Francesco Bagnaia, ex rivali e ora compagni di squadra, cercheranno di riaccendere la scintilla del duello che ha elettrizzato questo gran premio nell'ultima edizione. Rispetto al passato, però, le gerarchie sono ribaltate: Marquez guida la classifica mondiale con 26 punti di vantaggio su Pecco, desideroso di riscattarsi dopo un inizio di stagione sottotono.

Ma altri due piloti Ducati non staranno certo a guardare. Alex Marquez (Gresini Racing), secondo in classifica a -17 dal fratello Marc, e Franco Morbidelli (VR46 Racing), quarto con 45 punti di distacco, sono gli outsider più accreditati. Entrambi, reduci da prestazioni convincenti nelle gare precedenti, puntano a complicare i piani dei due piloti della scuderia di Borgo Panigale.





Questo il Calendario del Gran Premio di Spagna:

Venerdì 25 aprile

10:45 -11:30 Free Practice Nr. 1

15:00 -16:00 Practice

Sabato 26 aprile

10:10 -10:40 Free Practice Nr. 2

10:50 -11:05 Qualifiche Nr. 1

11:15 -11:30 Qualifiche Nr. 2

15:00 Gara Sprint (12 giri)

Domenica 27 aprile

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (25 giri)





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1914620192056807544/photo/1