Marc Marquez continua a mandare segnali forti al resto della griglia. Nella giornata di venerdì a Le Mans, il campione spagnolo ha messo tutti in riga sia nella prima sessione di prove libere che nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2025, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP.

Il pilota della Ducati ufficiale ha confermato di essere in uno stato di forma eccezionale, piazzando un tempo mostruoso di 1:29.855, nuovo record del circuito Bugatti e unico crono sotto il muro dell'1:30, migliorando per pochi centesimi il primato del 2024 che apparteneva a Jorge Martin.

Il fuoriclasse di Cervera ha mostrato una superiorità netta soprattutto nel passo gara con gomme usate, e quando ha montato le nuove nel finale ha fatto capire che oggi come oggi, se c'è da spingere al limite, lui è quello da battere. A dargli filo da torcere ci ha provato Fabio Quartararo: il francese, galvanizzato dal pubblico di casa e a suo agio con la Yamaha, ha chiuso a 177 millesimi, mostrando grande consistenza durante tutta la giornata.

Alle loro spalle, Francesco Bagnaia ha cercato di tenere il passo nel time-attack, fermandosi a 184 millesimi dal compagno di squadra. Il vicecampione del mondo, però, non è sembrato completamente in sintonia con la sua GP25, lasciando la sensazione che ci sia ancora margine per migliorare.

Bene anche le Ducati del team Gresini, che piazza entrambi i suoi piloti nella top 5: Fermin Aldeguer, rookie spavaldo e veloce, chiude quarto a +0.366, seguito da Alex Marquez, leader della classifica iridata, staccato di poco più di quattro decimi. Sesto tempo per Jack Miller con la Yamaha del team Pramac, finalmente incisivo e costante sul passo.

A completare i primi dieci, e quindi già qualificati per la Q2 di sabato, ci sono Pedro Acosta e Maverick Viñales con le KTM, Franco Morbidelli con la Ducati VR46 e Marco Bezzecchi con l'Aprilia.

Fuori dai dieci e costretti a passare dal purgatorio della Q1 diversi italiani: Luca Marini è 11°, Enea Bastianini 13°, Fabio Di Giannantonio 18° e Lorenzo Savadori 22°.

Sabato, la Q2 inizierà alla 11:15, mentre la gara Sprint (su 13 giri) prenderà il via alle 15:00.