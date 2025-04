A brillare sotto il sole andaluso nel circuito di Jerez de la Frontera per le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2025, è stato Alex Marquez, che ha fatto registrare un ottimo 1:35.991 in sella alla Ducati del Team Gresini, chiudendo con il miglior tempo di giornata. Lo spagnolo, da settimane in crescita costante, ha dimostrato una sintonia perfetta con la sua Desmosedici, lanciando segnali promettenti in vista delle qualifiche di domani.

Alle sue spalle, un Francesco Bagnaia finalmente sul pezzo già nella prima giornata. Il pilota Ducati ha fermato il cronometro a un decimo dal leader, dando l'impressione di aver superato i problemi di adattamento alla nuova moto che lo avevano infastidito a inizio stagione. Terzo tempo per Franco Morbidelli: il pilota romano, alla guida della Ducati Pramac, ha confermato il suo ottimo momento con un distacco di 164 millesimi.

Piccoli segnali negativi da Marc Marquez, nonostante l'avvio di stagione a dir poco esplosivo. Il campione spagnolo in sella all'altra Ducati ufficiale, si è dovuto accontentare del quarto posto, staccato di quasi tre decimi dal fratello minore Alex. Una performance atipica per il catalano, che dovrà lavorare in nottata per trovare il giusto assetto alla moto che lo ha reso dominatore nelle prime tappe.

Nella top ten dei tempi che permette ai piloti di accedere direttamente alla Q2 anche Fabio Quartararo, quinto con la Yamaha, e il rookie Fermin Aldeguer, sesto con la Ducati Gresini. A stupire è la presenza di Johann Zarco, settimo con la Honda, moto spesso in difficoltà nel singolo giro veloce. Completano la top 10 Pedro Acosta (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Joan Mir (Honda), quest’ultimo capace di strappare l’accesso diretto all’ultimo tentativo.

La classifica delle pre-qualifiche:

Alex Marquez (Ducati Gresini) – 1:35.991

Francesco Bagnaia (Ducati Factory) +0.103

Franco Morbidelli (Ducati Pramac) +0.164

Marc Marquez (Ducati Factory) +0.267

Fabio Quartararo (Yamaha) +0.321

Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) +0.402

Johann Zarco (Honda) +0.455

Pedro Acosta (KTM) +0.498

Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0.512

Joan Mir (Honda) +0.587

Le qualifiche, sabato, prenderanno il via alle ore 10:50, mentre la gara Sprint su 12 giri prenderàil via alle ore 14:00.