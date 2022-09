Terminate le elezioni con il comprensibile silenzio degli attori che avevano dichiarato la prossima apertura del Costa D’Amalfi, accompagnato anche dal silenzio dei quotidiani e delle tv locali, si va verso il giudizio del Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi sui decreti di esproprio Enac e su altri punti non meno importanti.

Tra l’altro, il Costa d’Amalfi ha delle serie prescrizioni che deve onorare: bisogna risolvere il problema metropolitana e linea ferroviaria a 300 metri dalla pista in piena fascia a rischio A e ancora in Via presso il Ministero competente, oltre a discutere la Vas per il riordino dei piani nazionali Aeroporto.

Non si esclude che entri di nuovo in gioco, quale soluzione, l’aeroporto di Grazzanise che, da quello che so, porterebbe alla vera decongestione del traffico aereo su Napoli. Tra l'altro, Grazzanise sarebbe voluto da molti e sponsorizzato da politici.

Bisogna anche vedere gli orientamenti del nuovo governo e come daranno riempite le caselle dei nuovi ministeri competenti. Non ultimo, la possibilità dell'Italia di finanziare in questo momento critico un'opera da centinaia di milioni di euro, un baraccone fermo da anni e che ha avuto costi probabilmente impensabili per molti.

Rivalutare anche in ambiente politico "l'opportunità" di un nuovo aeroporto di questo genere, in quanto come detto dagli stessi ingegneri Gesac si tratta di "un nuovo aeroporto", come ho sempre detto e non del solo allungamento di una pista, che porta alla deviazione di due torrenti e all'esproprio di 60 ettari di terreno (60 campi di calcio), in una ricca e fiorente realtà agricola con quarta gamma e rucola Igp e, come già in passato ampiamente sottolineato, con inquinamento e pericolo di inquinamento di aria e ambiente in un raggio di almeno 15 km, con tonnellate di C02 e tanto altro ancora.

Di queste cose deve parlare chi ha titoli per farlo e non il politico, il ragioniere o il pizzaiolo del paese... con tutto il rispetto. Sembra che nel mondo queste cose non le racconti solo il "Petrosino", che comunque non è l'ultimo arrivato!

Riporto infine, per chi non lo abbia letto in precedenza, il comunicato stampa dei cittadini ricorrenti emesso e inviato a tutti i principali giornali e tv già il 20 settembre 2021:

L’ingegnere direttore delle Infrastrutture Gesac, ha annunciato, insieme a politici ed esponenti del mondo imprenditoriale e su varie testate giornalistiche che lo scalo dell’Aeroporto Costa D’Amalfi , aprirà nel mese di aprile 2024. Si parla di crono programmi rispettati e di nessun ostacolo per il prolungamento della pista a 2 mila metri.I cittadini aventi diritto e che risultano proprietari proprio di immobili e terreni al davanti della pista fanno osservare e richiedono ampia diffusione, che è stato presentato ricorso al consiglio di Stato contro Il piano di esproprio e atti collegati dell’Enac nel mese di Luglio 2022 . L’udienza e quindi la discussione del ricorso al momento non è ancora avvenuta. Ricordano inoltre a Politici e imprenditori che “ Pubblicizzare ” specialmente in periodo pre elettorale l’apertura dello scalo in questo modo, significa conoscere già la sentenza dei giudici di un ricorso non ancora discusso e non raccontare alla popolazione la verità dei fatti sull’aeroporto Costa D’Amalfi.Sarebbe opportuno che la Gesac e i Politici tutti prima di diffondere notizie del genere , non solo provvedano a vincere i vari giudizi ancora in corso, ma in seguito realizzare gli espropri di case , terreni e attività imprenditoriali , definire le varie opposizioni oltre e non ultimo ad ottemperare alle varie precise prescrizioni del Master plan aeroporto e del Via Metropolitana se favorevole! Al momento, non sembra ai cittadini ricorrenti , che esistano assicurazioni tali da fare prevedere voli di aerei a breve nel cielo di Pontecagnano .

Per i cittadini ricorrenti

Dott. Vincenzo Petrosino



Per conoscere di più sempre dello stesso autore:

www.youtube.com/watch?v=xmyqxM0trho

fai.informazione.it/E3BB1F98-AC6C-4B7A-9FB3-E3C8BF1E4816/La-terra-chiama-e-si-lamenta-gli-scienziati-parlano-e-scrivono-la-politica-fa-solo-chiacchiere-e-non-vuole-ascoltare

www.ilquotidianodisalerno.it/2019/03/03/aeroporto-costa-d%e2%80%99amalfi-i-sindaci-dovrebbero-tutelare-la-salute-della-gente-non-fare-cortei-per-costruire-criticita-ambientali-raccontiamo-i-fatti/

fai.informazione.it/C562A170-C057-475B-BAA8-B1BC49A7B2CF/La-rucola-Igp-della-piana-del-Sele-potrebbe-perdere-il-marchio-e-il-suo-valore-se-si-costruisse-l-aeroporto-Costa-D-Amalfi