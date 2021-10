Dott. Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Salerno.

In riferimento all’articolo comparso su Dire:

www.dire.it/28-10-2021/681201-la-rucola-della-piana-del-sele-igp-uneccellenza-da-680-milioni-annui

Purtroppo quando si leggono alcuni articoli e quando si ascoltano alcune dichiarazioni del Presidente Busillo, non resta che sorridere.

Vorrebbe il presidente farci credere che produrre prodotti agricoli dove esiste un alto tasso di inquinamento è un ottimo investimento per il futuro?

Innanzitutto la stessa Bonduelle è stata avvertita che coltivare la rucola in una zona dove esisterà un aeroporto con tutti gli inquinanti diretti e indiretti non sarebbe possibile. Non si riuscirebbero a mantenere gli standard necessari.

Purtroppo un aeroporto porta una ricaduta di inquinanti, tra l’altro anche metalli pesanti entro un raggio di 15 km. Queste sostanze sono nocive per animali, per umani e si bioaccumulano nei terreni. Noi le abbiamo ritrovate in ammalati di cancro, nel mondo le ricerche convalidano ogni giorno di più i nostri studi pubblicati negli USA.

Raccontare poi che si aspetta il “ Cargo “ , allora significa solo disinformazione e disinformare.

Nel master plan dell’aeroporto Costa D’Amalfi, non esiste assolutamente il Cargo , come non esistono tante altre cose di cui si parla.

Lo sviluppo dello stesso con ipotesi molto ottimistiche è stato visto al 2045 , e proprio al 2045 se tutto dovesse andare bene si prevederebbero 8500 posti di lavoro !

Purtroppo la piana del Sele potrebbe con il tempo diventare la prossima “ terra dei fuochi “ pertanto altro che agricoltura , Rucola igp quarta gamma e mozzarelle . La stessa concorrenza potrebbe fare dell'inquinamento della zona il cavallo di battaglie future.

Ogni qualvolta si fanno affermazioni del genere senza tenere conto della realtà non solo si fa disinformazione ma si alterano le realtà a sfavore della popolazione.

Troppo facile dire dopo: “Non lo sapevo”.

Resto in attesa del parere della Bonduelle che dovrebbe spiegarci se è possibile produrre rucola Igp e quarta gamma sotto un aeroporto.

Dovrebbe raccontarci che gli standard per quarta gamma sono mantenuti. Ma questo dovrebbe scriverlo nero su bianco e magari indicare chiaramente sui prodotti non solo il luogo di provenienza ma le infrastrutture inquinanti che circondano la zona di produzione !



