DJ Aniceto, artista e attivista impegnato nella lotta contro le dipendenze, è orgoglioso di annunciare il lancio del suo nuovo profumo: "No Drugs". Più di una semplice fragranza, “No Drugs” è un messaggio forte e positivo che unisce il fascino della profumeria a una causa sociale di grande rilevanza. Il profumo, creato da Amourelle Profumi con la consulenza e il coordinamento e l’ideazione di Daniele Caramagna, è un invito a vivere una vita libera e consapevole, lontano dalle dipendenze.

Pensato per ispirare chi lo indossa a vivere con determinazione, “No Drugs” si distingue per le sue note fresche e dinamiche che evocano un senso di libertà e speranza. DJ Aniceto ha voluto creare un simbolo di cambiamento, un profumo che trasmette un messaggio di speranza e consapevolezza.

L’evento di lancio si terrà domenica 15 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, presso Madegra Food a Salerno, un'occasione imperdibile per incontrare il DJ, scoprire la fragranza in anteprima e partecipare a una serie di attività speciali. In esclusiva, i primi 25 partecipanti riceveranno una maglietta in omaggio, mentre tutti avranno la possibilità di scattarsi un selfie con DJ Aniceto grazie alla postazione fotografica allestita da Foto Diego, che fornirà anche foto istantanee. Le foto più belle verranno pubblicate sui social di DJ Aniceto.

Il profumo “No Drugs” sarà disponibile al prezzo di 30 euro, comprensivo di spedizione gratuita in tutta Italia. Per ordinare il profumo, è attivo un numero WhatsApp dedicato: 350 121 4664. L'ingresso all'evento è libero, ma gli omaggi sono fino ad esaurimento scorte , quindi si consiglia di arrivare in anticipo per non perdere questa straordinaria occasione.

L’evento è sponsorizzato da Ottica Fauci, Madegra Food e Foto Diego, che rendono possibile la realizzazione di questo evento speciale.

Per chi desidera acquistare il profumo in anteprima, basta inviare un messaggio al numero WhatsApp sopra indicato. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, seguire i social di DJ Aniceto.



Chi è DJ Aniceto

DJ Aniceto è un artista italiano noto per la sua musica energica e per il suo impegno sociale. Da sempre utilizza la sua visibilità per promuovere messaggi positivi e sensibilizzare il pubblico su temi cruciali, come la lotta alle dipendenze.