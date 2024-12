L’Assessore alle Finanze e Tributi Roberto Mellina ha inteso ribadire che il servizio di autolettura del contatore dell’acqua presente nelle abitazioni o negli esercizi commerciali, attivato due anni addietro, è sempre attivo e ha funzionato regolarmente in questo arco di tempo. L’utente potrà fare una fotografia al proprio contatore, digitare il proprio nome e cognome ed il codice cliente presente in una qualsiasi bolletta idrica e inviarla con whatsapp al seguente numero di telefono: 0909231115.

La comunicazione arriverà all’ufficio Servizio idrico integrato, che procederà, previa verifica, ad acquisirla al sistema e utilizzarla al momento della bollettazione dell’anno di riferimento. Se in queste ultime giornate di dicembre si procederà alla comunicazione del consumo, tale dato sarà inserito nella bolletta dell’acqua del 2024.

“Un modo per accelerare i tempi ed evitare discrasie e soprattutto sorprese in bollette. - afferma Mellina -. L’autolettura consente di ricevere la bolletta elaborata sulla base dei consumi effettuati e non su quelli stimati; ovviamente la lettura comunicata sarà sottoposta ad ulteriori verifiche prima di essere acquisita dai sistemi; ma non c’è dubbio che in questo modo, oltre ad accelerare i tempi, si ha sempre una situazione aggiornata del consumo.

Il servizio è stato sempre attivo e magari non utilizzato da tutti; ma sicuramente è una opportunità che va sfruttata. Al momento dell’avvio è stata pubblicizzata sia con comunicati, che persino con manifesti murali. Forse non tutti hanno colto l’importanza di questo servizio: potranno cominciare a farlo da adesso per avere una lettura certa del consumo già nella prossima bolletta”.