Molti non sanno che il decreto del ministro dell’Ambiente numero 0000036 del 6 febbraio 2018, in cui si indicicava la compatibilità ambientale del progetto dell’aeroporto Costa D’amalfi di Salerno e quindi del Master plan a breve e medio termine presentato da Enac (annullato dal Tar di Salerno e in attesa della discussione al Consiglio di Stato), conteneva importanti prescrizioni ambientali e di ingegneria da effettuare "prima" di fare qualsiasi opera.

E’ chiaramente scritto nel decreto allegato: "subordinato al rispetto delle condizioni ambienta lidi cui al seguente art. 1, sezione A-B e C".

Tutto questo, di cui non si parla, non rappresenta un’appendice ma una parte importante di tutto il problema relativo all'aeroporto Costa d’Amalfi.

Non a caso il Tar ha bocciato il decreto Via.

Le varie carte, ovviamente di grande complessità, non solo vanno lette, ma andrebbe giustamente erudita la popolazione che deve subire l'opera sulla propria testa.

In questa storia nessuno un domani dovrà dire : io non conoscevo e non sapevo....nessuno dovrà elemosinare qualcosa ai sindaci su inquinamento e rumore....nessuno se non ha agito oggi potrà lamentarsi domani. La situazione è chiarissima, ma la gente deve conoscere, sapere e essere edotta, deve "vedere e leggere con i propri occhi" non ascoltare il politico e l'amico che magari conosce meno di loro.

Cosa si dice in questi articoli che sono il frutto dell’intervento e quindi delle osservazioni al master Plan dei cittadini già nel procedimento Via fatto al Ministero dell’ambiente?

Le cose ai cittadini vanno dette in modo completo, tanti non sono informati sulla vicenda e credono di conoscere le cose che in realtà non conoscono.

Innanzitutto al momento esiste un procedimento davanti al Consiglio di Stato. Chi ha perso in prima battuta al Tar ha fatto ricorso e la discussione ci sarà a settembre. Deve essere chiaro che si parte da una bocciatura totale dei decreti dei ministei e quindi di tutte le autorizzazioni a costruire l’opera.

In sintesi (leggere i decreti allegati) IL DECRETO VIA bocciato dal Tar Conteneva già alcune prescrizioni da ottemperare :

1) Arpa Campania deve fare una nuova e completa campagna di monitoraggio ambientale ai fini della verifica della qualità dell'aria, sia invernale che estiva ( attenzione )... campionando i parametri come da decreto 155/2010 e comparare i dati nuovi con quelli dichiarati nel Master plan...

La relazione deve essere presentata al Ministero .

2) Monitoraggio acustico... come previsto dagli articoli 4-5-6 del DM 31/10/1997... TARATO SULLO SCENARIO PREVISTO AL 10° ANNO.3) DIMOSTRARE... con opportuni calcoli e disegni la compatibilità idraulica con le portate meteoriche dei due torrenti costa Ladra e Diavolone che verranno modificati nel territorio...4) presentare elaborato tecnico adeguato che descrivele dimensioni e il trattamento delle acque reflue. ( ricordiamo allagamenti nella zona ndr )5) integrare il PUT delle aree di scavo...6) studio faunistico per il fenomeno del birdstrike 7) elaborare un piano di monitoraggio ante operam... da sottoporre ad arpac e ....da monitorare e sottoporre ad arpac per verificare se tutti i parametri siano poi rispettati... 8) la progettazione definitiva deve essere integrata da relazione sul rischio archeologico ( L'OPERA INSISTE INFATTI IN PARTE SU AREA DI GRANDE INTERESSE ARCHEOLOGICO )...

La lettura del testo completo, molto esaustivo, sarà di aiuto per la comprensione della complessità dei problemi e del perché i decreti in realtà sono stati bocciati dal Tar dando ragione, come per Firenze, ai cittadini che difendono l'ambiente, la salute e il territorio tutto.



Qui troverete copia del decreto e prescrizioni:

drive.google.com/file/d/1jKLxr40H5bQCEnzSt9r4maGsxqYPrw01/view?usp=sharing

Questo è il decreto sul sito del Ministero dell'ambiente:

va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1618/2734?Testo=&RaggruppamentoID=23#form-cercaDocumentazione

Questo il testo integrale della sentenza del Tar vinta dai cittadini e impugnata dai soccombenti al Consiglio di Stato:

fai.informazione.it/1F8AF80D-BD15-4CCC-9BA6-5CF2F4E870D3/La-sentenza-integrale-con-cui-il-TAR-ha-annullato-i-decreti-che-sancivano-la-compatibilita-ambientale-ed-urbanistica-del-Master-Plan-dell-Aeroporto-di-Salerno