Fabio Inzani, nato a Rimini nel 1967 e cresciuto ad Aosta, è una figura di rilievo nel panorama dell’ingegneria civile italiana, riconosciuto per la sua competenza e il suo impegno nell’edilizia civile e ospedaliera.



Fabio Inzani: leadership e innovazione

Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Aeronautica e Spaziale presso il Politecnico di Torino, Fabio Inzani ha indirizzato la sua carriera verso il settore dell’edilizia, fondando nel 2001 Tecnicaer Engineering, società di cui è Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico. Sotto la sua guida, l’azienda ha conquistato una posizione di rilievo nella progettazione e direzione lavori di strutture sanitarie e residenziali, distinguendosi per il suo approccio innovativo e una forte attenzione verso la sostenibilità. Dal 2008, a conferma della sua influenza nel settore, ricopre i ruoli di Amministratore Delegato e Direttore Tecnico del Consorzio Stabile Mythos. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui quello di Energy Manager presso il Ministero dell’Industria e di Tecnico Abilitato in materia di prevenzione incendi presso il Ministero degli Interni. Fabio Inzani ha inoltre partecipato a numerosi progetti complessi in tutta Italia, tra cui la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vimercate, il Nuovo Ospedale Pediatrico Buzzi di Milano e la nuova sede della Facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano a Lodi. Progetti che riflettono la sua visione, orientata verso l’efficienza energetica e l’uso delle tecnologie avanzate, con un occhio attento alla sostenibilità.



Fabio Inzani: sostenibilità nell’edilizia ospedaliera e civile

Attraverso Tecnicaer Engineering, Fabio Inzani continua a promuovere soluzioni all’avanguardia, come l’impiantistica avanzata, il teleriscaldamento e l’uso delle energie rinnovabili, che mirano a realizzare edifici tecnologicamente avanzati e sostenibili. La sua visione innovativa e il suo approccio multidisciplinare lo rendono leader in un settore sempre più orientato verso l’eco-sostenibilità e l’efficienza energetica. È stato anche docente al Master di II livello in Pianificazione, Programmazione e Progettazione dei Sistemi Ospedalieri e Socio-Sanitari presso il Politecnico di Milano, oltre ad aver partecipato come relatore a conferenze specialistiche, contribuendo con articoli su tematiche relative alla sanità e all’energia. Il suo impegno nel Consiglio Nazionale del Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera ne conferma il ruolo di leader e innovatore nell’ingegneria civile italiana. Nel 2004, l’Università Bocconi di Milano ha premiato Fabio Inzani per uno dei migliori progetti in ambito sanitario, in occasione dell’iniziativa “Buoni Esempi”, riconoscendone il valore innovativo nel Project Financing per la Nuova Unità Spinale Unipolare di Torino.