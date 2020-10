Nelle qualifiche del GP di Francia di MotoGP, il più veloce in pista e primo nella griglia di partenza di domenica, è stato il pilota di casa Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) con il tempo di 1:31.315, ma a conquistare la medaglia virtuale di migliore casa costruttrice a Le Mans è stata la Ducati, con ben 5 moto sotto la sella dei primi dieci piloti in grigia.

E sono per l'appunto due Ducati, quella di Jack Miller (Pramac Racing) e quella di Danilo Petrucci (Ducati Team) ad affiancare Quartararo in prima fila, con il pilota ternano arrivato a disputarsi la pole dalla Q1.

Ritorna alla ribalta la Honda, grazie all'inglese Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) primo pilota della seconda fila, affiancato da Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) e Andrea Dovizioso (Ducati Team).





