Fabio Quartararo è tornato. Il pilota del team Yamaha, sul circuito Ángel Nieto di Jerez, ha conquistato la pole in 1:35.610 nella Q2 del Gran Premio di Spagna 2025. Un ritorno alla grande per il campione del mondo 2021, che non conquistava la prima casella in griglia dal GP d'Indonesia 2022. E guarda caso, proprio qui a Jerez aveva firmato la sua prima pole in MotoGP nel 2019. La storia si ripete.

Alle sue spalle, un Marc Marquez in buona forma (Ducati) ha fatto suo il secondo tempo (+0.033) davanti al compagno di squadra Francesco Bagnaia (+0.112).

In seconda fila troviamo Alex Marquez (Gresini Racing ), seguito da un non più sorprendente Franco Morbidelli (VR46 Racing) e da Maverick Viñales (KTM Tech3), che è riuscito a risalire dalle sabbie mobili della Q1... dietro a Quartararo.

Settima posizione per la matricola Fermín Aldeguer (Gresini Racing ), che continua a far parlare di sé, davanti a Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing) e Joan Mir (che sta recuperando terreno alla guida di una Honda ufficiale).

Johann Zarco (LCR Honda) chiude la top 10, seguito da Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta (Red Bull KTM), quest'ultimo leggermente sottotono rispetto alle aspettative.

Ora gli occhi sono puntati sulla gara Sprint delle 15:00 dove si preannuncia battaglia vera. Quartararo ha mandato un messaggio chiaro: chi vuole la vittoria, dovrà sudarsela.