Fabio Quartararo ha mandato in visibilio il pubblico di casa con una prestazione semplicemente mostruosa: il pilota francese della Yamaha ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia 2025 sul circuito Bugatti di Le Mans, confermandosi in uno stato di forma eccezionale. Come a Jerez, il “Diablo” ha tirato fuori un giro perfetto nel momento decisivo, stampando il nuovo record della pista in 1:29.324 e strappando la sua 18ª pole position in MotoGP (la 21ª considerando tutte le classi del Motomondiale).

Un risultato che ha un sapore particolare, perché ottenuto davanti sulla pista di casa e, soprattutto, mettendosi dietro tutte le Ducati nel time-attack, terreno in cui solitamente le rosse di Borgo Panigale dominano. In prima fila, accanto a Quartararo, scatteranno Marc Marquez (Honda ufficiale), staccato di 118 millesimi, e Alex Marquez (Gresini Ducati), terzo a 247 millesimi.

Buone indicazioni anche per Fermin Aldeguer, rookie spagnolo del team Gresini, che ha chiuso in quarta posizione a 452 millesimi dalla vetta, mostrando di avere un gran potenziale in qualifica. A partire dalla quinta piazza, però, i distacchi iniziano a farsi pesanti: Maverick Viñales, con la KTM, accusa un ritardo di 699 millesimi, mentre Francesco Bagnaia, solo sesto con la Ducati ufficiale, paga 723 millesimi ed evidenzia difficoltà preoccupanti nel trovare il feeling giusto con la moto.

In terza fila si piazzano Marco Bezzecchi (Aprilia), settimo, e Franco Morbidelli (Ducati VR46), nono. Entrambi gli italiani faticano a tenere il passo dei migliori e dovranno inventarsi qualcosa in gara per risalire posizioni.

Deludente il bilancio per gli altri azzurri, tutti eliminati in Q1: Luca Marini (Honda) è 16°, a meno di un decimo dalla qualificazione, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) solo 17°, Enea Bastianini (KTM) 18° e Lorenzo Savadori (Aprilia) 21°. Un risultato amaro per l'Italia, che vede un solo pilota (Bagnaia) nelle prime due file.

La pole di Quartararo è un segnale forte: il francese è tornato competitivo e con una Yamaha in crescita può davvero diventare un protagonista nella corsa al titolo. La gara di domani si preannuncia infuocata, con il Diablo che sogna la vittoria davanti al suo pubblico. E con i fratelli Marquez pronti a rendergli la vita difficile.

Intanto, però, vediamo cosa accadrà durante i 13 giri della gara Sprint che prenderà il via nel pomeriggio alle 15:00.